Трендовые прически 2023 года, которые не требуют особого ухода: топ-5 стильных стрижек (фото)

Эти варианты очень быстро укладываются, особенно утром

Хотите изменить свой стиль, однако не знаете какую стрижку выбрать, чтобы освежала ваш образ? Мы с радостью вам в этом поможем, рассказав о пяти стильных и трендовых прическах 2023 года, которые ко всему еще и не требуют особой укладки.

Эти прически подчеркивают уникальную красоту каждой женщины, и чаще всего подходят всем без исключения. Более того, с каждым из вариантов вы также можете экспериментировать, добавляя или убирая челку, а также играя с окрашиванием.

Трендовые прически в 2023 году

Шег средней длины

Шэг — это стрижка, создающая градиент на несколько слоев сверху вниз. Эта стрижка добавляет объема и идеально подходит для волнистых волос и всех типов лица.

Удлиненная стрижка боб

Такая прическа доходит до плеч, а также подходит для кудрявых волос. Эта стрижка идеально обрамляет ваше лицо.

Боб с челкой

Стрижка "боб" с челкой-шторкой — тренд 2023 года. Подходит для всех форм лица и стилей.

Пикси-боб

Любительницам очень коротких волос подойдет эта модная прическа! Стрижка Пикси в сочетании с Бобом — это стрижка, призванная подчеркнуть черты лица и выделить скулы.

Прямое каре

Тем, кому надоели длинные волосы, прямое каре до ключицы оживит образ и освежит ваш внешний вид.

"Телеграф" писал ранее, какие прически и стрижки не подходят женщинам за 50 лет. Стилисты указали на ряд важных моментов.