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Всегда в тренде: классический маникюр, который никогда не перестанет быть актуальным (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Тренды маникюра, которые всегда актуальны - фото Новость обновлена 05 июля 2023, 13:16
Тренды маникюра, которые всегда актуальны - фото. Фото pexels.com

Эти дизайны будут замечательно смотреться на любой длине ногтей

Время идет и мода очень быстро меняется. Однако есть вещи, которые неподвластны никаким стильным изменениям. Среди них — классический маникюр.

Делимся с вами самыми горячими и стильными идеями классического маникюра, которые никогда не перестанут быть актуальными! Топ-пять вариантов дизайнов — далее.

Тренды маникюра, которые всегда актуальны

  • Нюдовые оттенки — всегда в тренде! Они придают ногтям естественный и изысканный вид.
  • Френч маникюр — классика, которая никогда не устаревает! Попробуйте варианты с разноцветными наконечниками или дизайном в виде полумесяца.
  • Мраморный эффект — элегантность и изысканность в одном дизайне!
  • Минимализм — меньше — значит больше! Простые линии, геометрические формы и небольшие акценты добавят стиль и характер вашему маникюру.
  • Матовый финиш — дополнительная нотка роскоши! Попробуйте нанести матовое покрытие на свой маникюр, чтобы создать эффект вельветовой поверхности.
мрамор на ногтях
белый мраморный маникюр
молочный френч с цветом
минималистический маникюр
маникюр с акцентным пальцем
маникюр с блестками
цветной матовый маникюр
маникюр с сердечком
коричневый маникюр
маникюр геометрия
обратный френч
маникюр матовый
светлый мраморный маникюр
черный матовый маникюр
классический френч
маникюр с точками
маникюр минимализм
цветной френч
нюдовый маникюр
френч со стразами
мраморный маникюр
бежевый маникюр

Ранее "Телеграф" рассказывал, что вне тенденций остается актуальным французский маникюр. Однако летом есть возможность разнообразить традиционный френч цветным дизайном.

Теги:
#Мода #Маникюр #Тренды