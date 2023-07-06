Какой маникюр сделать в июле 2023: трендовые идеи, которые вызовут восторг (фото)

Можно выбирать как яркие, так и спокойные оттенки

Существует множество необычных дизайнов, с помощью которых ваш маникюр будет привлекать внимание окружающих и поднимать вам настроение. А лето — это удивительная пора, чтобы пробовать новые идеи, экспериментировать с разными техниками и вдохновляться красивыми оттенками.

В июле можно попробовать сделать маникюр как с яркими цветами, так и со спокойными, все зависит от вашего эмоционального состояния. В любом случае, вы найдете для себя именно тот дизайн, который гармонично будет сочетаться с вашими модными образами и добавит в них "изюминку". В материале Volosomanjaki подсказали несколько стильных вариантов.

Какой маникюр сделать в июле 2023 года

Омбре

Смотрится такой маникюр очень эффектно и стильно, такая техника создает трехмерный вид, которые дает иллюзию света и тени на ноготках. Если хотите привнести в свою жизнь яркости, тогда выбирайте розовые, салатовые, голубые оттенки.

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техника омбре в маникюре

Двухцветный летний маникюр

Такой маникюр смотрится одновременно просто и стильно, при чем как на коротких, так и на длинных ногтях. Выбирайте красивые цвета, чтобы они между собой сочетались, например, розовый с нюдовым или белым, а синий с молочным и т.д.

идеи летнего маникюра

стильный двухцветный маникюр на лето

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Маникюр с блестками

Такой дизайн будет смотреться ярко, свежо и эффектно. Для этого важно просто нанести блеск тонко, без фанатизма, чтобы не испортить дизайн, а лишь придать ему нотку элегантности. Можно использовать глиттер или сухие блестки, или просто блестящий лак для ногтей

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стильный дизайн маникюра на июль 2023

"Телеграф" писал ранее, как этим летом сделать на ноготках нескучный френч. Модницам подсказали несколько стильных вариантов.