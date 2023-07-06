Какой маникюр сделать в июле 2023: трендовые идеи, которые вызовут восторг (фото)
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Можно выбирать как яркие, так и спокойные оттенки
Существует множество необычных дизайнов, с помощью которых ваш маникюр будет привлекать внимание окружающих и поднимать вам настроение. А лето — это удивительная пора, чтобы пробовать новые идеи, экспериментировать с разными техниками и вдохновляться красивыми оттенками.
В июле можно попробовать сделать маникюр как с яркими цветами, так и со спокойными, все зависит от вашего эмоционального состояния. В любом случае, вы найдете для себя именно тот дизайн, который гармонично будет сочетаться с вашими модными образами и добавит в них "изюминку". В материале Volosomanjaki подсказали несколько стильных вариантов.
Какой маникюр сделать в июле 2023 года
Омбре
Смотрится такой маникюр очень эффектно и стильно, такая техника создает трехмерный вид, которые дает иллюзию света и тени на ноготках. Если хотите привнести в свою жизнь яркости, тогда выбирайте розовые, салатовые, голубые оттенки.
Двухцветный летний маникюр
Такой маникюр смотрится одновременно просто и стильно, при чем как на коротких, так и на длинных ногтях. Выбирайте красивые цвета, чтобы они между собой сочетались, например, розовый с нюдовым или белым, а синий с молочным и т.д.
Маникюр с блестками
Такой дизайн будет смотреться ярко, свежо и эффектно. Для этого важно просто нанести блеск тонко, без фанатизма, чтобы не испортить дизайн, а лишь придать ему нотку элегантности. Можно использовать глиттер или сухие блестки, или просто блестящий лак для ногтей
"Телеграф" писал ранее, как этим летом сделать на ноготках нескучный френч. Модницам подсказали несколько стильных вариантов.