Высокая посадка, пайетки и бандо: топ-7 фасонов купальников, которые сделают вас звездой на любом пляже (фото)
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В этом сезоне разнообразие фасонов купальников приятно впечатлит любую модницу
Главный атрибут летнего гардероба – купальник. Едете ли вы на море, отправляетесь на пикник к местному водоему или загораете в городском бассейном комплексе, без этой вещи не обойтись. К тому же тренды на купальники летом 2023 года предоставляют огромный выбор фасонов и цветов.
Какие купальники в моде в этом сезоне? О тенденциях рассказывает блог стилистки Jurstyle в Instagram.
Топ-7 трендовых фасонов купальников летом-2023:⠀
- Топы-бандо. Хороший вариант для небольшой груди. Но помните, что без бретелек достаточно неудобен для плавания, а для ныряния точно не подойдет. Для "валяния на пляже" или вечеринки – самое то.
- Купальники-металлик или в пайетках. Такие фасоны привлекают внимание. Однако помешают скрыть какую-то зону тела купальником или скорректировать ее.
- Цветочный сад. Главный летний тренд. А еще это прекрасный способ увеличить зону груди с помощью декора из 3D-цветов.
- Слитный купальник. Этот фасон вернулся в моду. Вырезы на разных частях тела добавят ему актуальности.
- Высокая посадка. Вечно модный фасон. Идеальное решение для тех, кто не хочет надевать бикини. Подчеркивают талию.
- Маленький черный купальник. Если выбор не ваше, то берите черный цвет, к тому же бренды порадовали выпуском моделей купальников в этом цвете.
- Купальник телесного цвета. Не теряет популярности и такая цветовая гамма. Наиболее удачно будет сочетаться с загорелой кожей и белыми вещами (накидкой, шортами, аксессуарами) и золотом.
Модные купальники летом 2023
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в топе летних тенденций вещи в технике кроше. Вязаные платья, туники, юбки и даже брюки замечательно впишутся в ваш сезонный гардероб.