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Высокая посадка, пайетки и бандо: топ-7 фасонов купальников, которые сделают вас звездой на любом пляже (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Купальник - обязательная вещь летнего гардероба
Купальник - обязательная вещь летнего гардероба. Фото Коллаж "Телеграфа"

В этом сезоне разнообразие фасонов купальников приятно впечатлит любую модницу

Главный атрибут летнего гардероба – купальник. Едете ли вы на море, отправляетесь на пикник к местному водоему или загораете в городском бассейном комплексе, без этой вещи не обойтись. К тому же тренды на купальники летом 2023 года предоставляют огромный выбор фасонов и цветов.

Какие купальники в моде в этом сезоне? О тенденциях рассказывает блог стилистки Jurstyle в Instagram.

Топ-7 трендовых фасонов купальников летом-2023:⠀

  • Топы-бандо. Хороший вариант для небольшой груди. Но помните, что без бретелек достаточно неудобен для плавания, а для ныряния точно не подойдет. Для "валяния на пляже" или вечеринки – самое то.
  • Купальники-металлик или в пайетках. Такие фасоны привлекают внимание. Однако помешают скрыть какую-то зону тела купальником или скорректировать ее.
  • Цветочный сад. Главный летний тренд. А еще это прекрасный способ увеличить зону груди с помощью декора из 3D-цветов.
  • Слитный купальник. Этот фасон вернулся в моду. Вырезы на разных частях тела добавят ему актуальности.
  • Высокая посадка. Вечно модный фасон. Идеальное решение для тех, кто не хочет надевать бикини. Подчеркивают талию.
  • Маленький черный купальник. Если выбор не ваше, то берите черный цвет, к тому же бренды порадовали выпуском моделей купальников в этом цвете.
  • Купальник телесного цвета. Не теряет популярности и такая цветовая гамма. Наиболее удачно будет сочетаться с загорелой кожей и белыми вещами (накидкой, шортами, аксессуарами) и золотом.

Модные купальники летом 2023

Модные купальники 2023
Фасон, чтобы подчеркнуть талию
Модные купальники 2023
Вырезы - тренд этого лета
Модные купальники 2023
Стильные фасоны купальников
Модные купальники 2023
Черный цвет - беспроигрышный вариант
Модные купальники 2023
Цветочный декор - отличный выбор
Модные купальники 2023
Металлик - тренд, который коснулся и купальников
Модные купальники 2023
Телесные оттенки - хит сезона

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в топе летних тенденций вещи в технике кроше. Вязаные платья, туники, юбки и даже брюки замечательно впишутся в ваш сезонный гардероб.

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#Купальники #Тренды