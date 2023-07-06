Высокая посадка, пайетки и бандо: топ-7 фасонов купальников, которые сделают вас звездой на любом пляже (фото)

В этом сезоне разнообразие фасонов купальников приятно впечатлит любую модницу

Главный атрибут летнего гардероба – купальник. Едете ли вы на море, отправляетесь на пикник к местному водоему или загораете в городском бассейном комплексе, без этой вещи не обойтись. К тому же тренды на купальники летом 2023 года предоставляют огромный выбор фасонов и цветов.

Какие купальники в моде в этом сезоне? О тенденциях рассказывает блог стилистки Jurstyle в Instagram.

Топ-7 трендовых фасонов купальников летом-2023:⠀

Топы-бандо. Хороший вариант для небольшой груди. Но помните, что без бретелек достаточно неудобен для плавания, а для ныряния точно не подойдет. Для "валяния на пляже" или вечеринки – самое то.

Хороший вариант для небольшой груди. Но помните, что без бретелек достаточно неудобен для плавания, а для ныряния точно не подойдет. Для "валяния на пляже" или вечеринки – самое то. Купальники-металлик или в пайетках. Такие фасоны привлекают внимание. Однако помешают скрыть какую-то зону тела купальником или скорректировать ее.

Такие фасоны привлекают внимание. Однако помешают скрыть какую-то зону тела купальником или скорректировать ее. Цветочный сад. Главный летний тренд. А еще это прекрасный способ увеличить зону груди с помощью декора из 3D-цветов.

Главный летний тренд. А еще это прекрасный способ увеличить зону груди с помощью декора из 3D-цветов. Слитный купальник. Этот фасон вернулся в моду. Вырезы на разных частях тела добавят ему актуальности.

Этот фасон вернулся в моду. Вырезы на разных частях тела добавят ему актуальности. Высокая посадка. Вечно модный фасон. Идеальное решение для тех, кто не хочет надевать бикини. Подчеркивают талию.

Вечно модный фасон. Идеальное решение для тех, кто не хочет надевать бикини. Подчеркивают талию. Маленький черный купальник. Если выбор не ваше, то берите черный цвет, к тому же бренды порадовали выпуском моделей купальников в этом цвете.

Если выбор не ваше, то берите черный цвет, к тому же бренды порадовали выпуском моделей купальников в этом цвете. Купальник телесного цвета. Не теряет популярности и такая цветовая гамма. Наиболее удачно будет сочетаться с загорелой кожей и белыми вещами (накидкой, шортами, аксессуарами) и золотом.

Модные купальники летом 2023

Фасон, чтобы подчеркнуть талию

Вырезы - тренд этого лета

Стильные фасоны купальников

Черный цвет - беспроигрышный вариант

Цветочный декор - отличный выбор

Металлик - тренд, который коснулся и купальников

Телесные оттенки - хит сезона

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в топе летних тенденций вещи в технике кроше. Вязаные платья, туники, юбки и даже брюки замечательно впишутся в ваш сезонный гардероб.