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В таком купальнике вы будете королевой пляжа: топ-5 самых трендовых фасонов (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Тренды купальников на лето 2023 - фото
Тренды купальников на лето 2023 - фото. Фото pexels.com

От слитных купальников с авантюрными вырезами до минималистичных бикини

Лето в самом разгаре, и погода за окном так и манит отправиться на пляж. А что нужно для отдыха у воды? Правильно — купальник! И конечно же каждая модница хочет, чтобы ее пляжный образ был неотразим. Давайте тогда разбираться, какие фасоны купальников в тренде в 2023 году.

Как отмечает harpersbazaar, этим летом стоит отказаться от классических слитных и связанных крючком купальников, и обратить внимание на новые формы: с регулируемыми завязками и продуманно расположенными вырезами. Рассказываем о пяти самых стильных фасонах.

Тренды купальников на лето 2023

  • Различные вырезы

Летом 2023 дизайнеры бросили вызов традиционным силуэтам купальных костюмов, выходя за рамки классического кроя и предлагают неожиданные формы. Перекрученные бретельки, широкие, необычные, извилистые вырезы — тренд этого лета.

купальник с вырезами
купальник с вырезами
купальник с вырезами
  • Мотивы русалки

Нет ничего лучше для экспериментов с трендом русалки 2023 года, чем купальники. Топы в виде ракушек, принт с пайетками, морские элементы — выбор большой.

купальник русалки
купальник русалки
купальник русалки
  • Топ с бретельками на шее

Каждый сезон приносит свою долю ностальгических силуэтов, и в 2023 году это бретельки на шее. При чем неважно слитный это купальник или раздельный.

купальник с бретельками на шее
купальник с бретельками на шее
купальник с бретельками на шее
  • Блестящие ткани

Слитные купальники и бикини всех фасонов и цветов украшены блестящими деталями — писк сезона.

купальник с блестящей ткани
купальник с блестящей ткани
купальник с блестящей ткани
  • Купальник на одно плече

Своеобразный баланс дизайна, который не помешает активному дню на пляже или в бассейне: немного откровенный, но одновременно и закрытый.

купальник на одно плече
купальник на одно плече
купальник на одно плече

Ранее "Телеграф" рассказывал о других трендах пляжной моды в сезоне лето-2023. Одежда для отпуска должна быть не только удобной, но и актуальной. Рубашки, топа, платки, сетки, вязаные платья… Этим летом в моде много красивых вещей, которые сделают ваш пляжный образ безупречным.

Теги:
#Мода #Пляж #Купальник