В таком купальнике вы будете королевой пляжа: топ-5 самых трендовых фасонов (фото)
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От слитных купальников с авантюрными вырезами до минималистичных бикини
Лето в самом разгаре, и погода за окном так и манит отправиться на пляж. А что нужно для отдыха у воды? Правильно — купальник! И конечно же каждая модница хочет, чтобы ее пляжный образ был неотразим. Давайте тогда разбираться, какие фасоны купальников в тренде в 2023 году.
Как отмечает harpersbazaar, этим летом стоит отказаться от классических слитных и связанных крючком купальников, и обратить внимание на новые формы: с регулируемыми завязками и продуманно расположенными вырезами. Рассказываем о пяти самых стильных фасонах.
Тренды купальников на лето 2023
- Различные вырезы
Летом 2023 дизайнеры бросили вызов традиционным силуэтам купальных костюмов, выходя за рамки классического кроя и предлагают неожиданные формы. Перекрученные бретельки, широкие, необычные, извилистые вырезы — тренд этого лета.
- Мотивы русалки
Нет ничего лучше для экспериментов с трендом русалки 2023 года, чем купальники. Топы в виде ракушек, принт с пайетками, морские элементы — выбор большой.
- Топ с бретельками на шее
Каждый сезон приносит свою долю ностальгических силуэтов, и в 2023 году это бретельки на шее. При чем неважно слитный это купальник или раздельный.
- Блестящие ткани
Слитные купальники и бикини всех фасонов и цветов украшены блестящими деталями — писк сезона.
- Купальник на одно плече
Своеобразный баланс дизайна, который не помешает активному дню на пляже или в бассейне: немного откровенный, но одновременно и закрытый.
Ранее "Телеграф" рассказывал о других трендах пляжной моды в сезоне лето-2023. Одежда для отпуска должна быть не только удобной, но и актуальной. Рубашки, топа, платки, сетки, вязаные платья… Этим летом в моде много красивых вещей, которые сделают ваш пляжный образ безупречным.