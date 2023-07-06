В таком купальнике вы будете королевой пляжа: топ-5 самых трендовых фасонов (фото)

От слитных купальников с авантюрными вырезами до минималистичных бикини

Лето в самом разгаре, и погода за окном так и манит отправиться на пляж. А что нужно для отдыха у воды? Правильно — купальник! И конечно же каждая модница хочет, чтобы ее пляжный образ был неотразим. Давайте тогда разбираться, какие фасоны купальников в тренде в 2023 году.

Как отмечает harpersbazaar, этим летом стоит отказаться от классических слитных и связанных крючком купальников, и обратить внимание на новые формы: с регулируемыми завязками и продуманно расположенными вырезами. Рассказываем о пяти самых стильных фасонах.

Тренды купальников на лето 2023

Различные вырезы

Летом 2023 дизайнеры бросили вызов традиционным силуэтам купальных костюмов, выходя за рамки классического кроя и предлагают неожиданные формы. Перекрученные бретельки, широкие, необычные, извилистые вырезы — тренд этого лета.

Мотивы русалки

Нет ничего лучше для экспериментов с трендом русалки 2023 года, чем купальники. Топы в виде ракушек, принт с пайетками, морские элементы — выбор большой.

Топ с бретельками на шее

Каждый сезон приносит свою долю ностальгических силуэтов, и в 2023 году это бретельки на шее. При чем неважно слитный это купальник или раздельный.

Блестящие ткани

Слитные купальники и бикини всех фасонов и цветов украшены блестящими деталями — писк сезона.

Купальник на одно плече

Своеобразный баланс дизайна, который не помешает активному дню на пляже или в бассейне: немного откровенный, но одновременно и закрытый.

Ранее "Телеграф" рассказывал о других трендах пляжной моды в сезоне лето-2023. Одежда для отпуска должна быть не только удобной, но и актуальной. Рубашки, топа, платки, сетки, вязаные платья… Этим летом в моде много красивых вещей, которые сделают ваш пляжный образ безупречным.