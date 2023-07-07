Ваши ручки будут неотразимы: топ-6 самых трендовых дизайнов маникюра на лето 2023 (фото)

Вдохновляйтесь — и выбирайте себе стильный дизайн

Лето — лучшее время для экспериментов с яркими цветами и новыми дизайнами ногтей. Однако чаще всего самыми актуальными остаются дизайны, которые ужа давно проверенны временем.

Рассказываем о самых красивых и сочных дизайнах летнего маникюра 2023, что бы вы всегда были в тренде. Смотрите, изучайте, вдохновляйтесь и покоряйте этот мир с красивыми ноготочками.

Тренды летнего маникюра 2023:

Пастель — это уже классика, которая всегда актуальна, особенно если смиксовать ее с минималистичным дизайном.

Микс френча и однотона - очень стильное сочетание двух классических стилей, которое образует новый тренд.

Волны — такие дизайны все еще актуальны, поэтому можете смело их выбирать. Минимализм — классика, которая будет актуальна всегда.

Абстракция — геометрические фигуры, мазки, линии, узоры. Тут полет твоей фантазии вообще ничем не ограничен.

Яркие оттенки — самые модные: сиреневый, барби-розовый, желтый, мятно-зеленый, небесно-голубой.

"Телеграф" писал ранее, как этим летом сделать на ноготках нескучный френч. Модницам подсказали несколько стильных вариантов.