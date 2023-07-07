Ваши ручки будут неотразимы: топ-6 самых трендовых дизайнов маникюра на лето 2023 (фото)
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Вдохновляйтесь — и выбирайте себе стильный дизайн
Лето — лучшее время для экспериментов с яркими цветами и новыми дизайнами ногтей. Однако чаще всего самыми актуальными остаются дизайны, которые ужа давно проверенны временем.
Рассказываем о самых красивых и сочных дизайнах летнего маникюра 2023, что бы вы всегда были в тренде. Смотрите, изучайте, вдохновляйтесь и покоряйте этот мир с красивыми ноготочками.
Тренды летнего маникюра 2023:
- Пастель — это уже классика, которая всегда актуальна, особенно если смиксовать ее с минималистичным дизайном.
- Микс френча и однотона - очень стильное сочетание двух классических стилей, которое образует новый тренд.
- Волны — такие дизайны все еще актуальны, поэтому можете смело их выбирать. Минимализм — классика, которая будет актуальна всегда.
- Абстракция — геометрические фигуры, мазки, линии, узоры. Тут полет твоей фантазии вообще ничем не ограничен.
- Яркие оттенки — самые модные: сиреневый, барби-розовый, желтый, мятно-зеленый, небесно-голубой.
"Телеграф" писал ранее, как этим летом сделать на ноготках нескучный френч. Модницам подсказали несколько стильных вариантов.