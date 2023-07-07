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Ваши ручки будут неотразимы: топ-6 самых трендовых дизайнов маникюра на лето 2023 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Тренды летнего маникюра 2023 - фото
Тренды летнего маникюра 2023 - фото. Фото pexels.com

Вдохновляйтесь — и выбирайте себе стильный дизайн

Лето — лучшее время для экспериментов с яркими цветами и новыми дизайнами ногтей. Однако чаще всего самыми актуальными остаются дизайны, которые ужа давно проверенны временем.

Рассказываем о самых красивых и сочных дизайнах летнего маникюра 2023, что бы вы всегда были в тренде. Смотрите, изучайте, вдохновляйтесь и покоряйте этот мир с красивыми ноготочками.

Тренды летнего маникюра 2023:

  • Пастель — это уже классика, которая всегда актуальна, особенно если смиксовать ее с минималистичным дизайном.
  • Микс френча и однотона - очень стильное сочетание двух классических стилей, которое образует новый тренд.
  • Волны — такие дизайны все еще актуальны, поэтому можете смело их выбирать. Минимализм — классика, которая будет актуальна всегда.
  • Абстракция — геометрические фигуры, мазки, линии, узоры. Тут полет твоей фантазии вообще ничем не ограничен.
  • Яркие оттенки — самые модные: сиреневый, барби-розовый, желтый, мятно-зеленый, небесно-голубой.
Тренды летнего маникюра 2023 - яркий разноцветный
Тренды летнего маникюра 2023 - пастельный в горошек
Тренды летнего маникюра 2023 - яркие цвета
Тренды летнего маникюра 2023 - обратный френч
Тренды летнего маникюра 2023 - геометрия
Тренды летнего маникюра 2023 - яркий френч и однотон
Тренды летнего маникюра 2023 - белый минимализм
Тренды летнего маникюра 2023 - синие волны
Тренды летнего маникюра 2023 - минимализм в горошек
Тренды летнего маникюра 2023 - нюдовая абстрация
Тренды летнего маникюра 2023 - стильные волны
Тренды летнего маникюра 2023 - нежные волны
Тренды летнего маникюра 2023 - яркий дизайн
Тренды летнего маникюра 2023 - яркие волны
Тренды летнего маникюра 2023 - матовая пастель
Тренды летнего маникюра 2023 - яркий леопард
Тренды летнего маникюра 2023 - нюд
Тренды летнего маникюра 2023 - абстракция
Тренды летнего маникюра 2023 - минимализм

"Телеграф" писал ранее, как этим летом сделать на ноготках нескучный френч. Модницам подсказали несколько стильных вариантов.

Теги:
#Мода #Маникюр #Стиль