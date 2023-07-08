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Вне времени и моды: самые стильные короткие стрижки для мужчин 2023 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Короткие волосы — хороший вариант для мужчин Новость обновлена 08 июля 2023, 08:10
Короткие волосы — хороший вариант для мужчин. Фото pexels.com

Самый простой способ повысить самооценку — выбрать подходящую прическу

Хотя многие соблазняются длинными волосами, короткие стрижки по-прежнему обязательны для большинства мужчин. Что может быть более приятным, чем свежий, чистый, элегантный и, прежде всего простой в уходе вид? Тем более, что на сегодняшний день существует тысяча и один способ носить короткие волосы.

Эти стрижки не только придадут вашим "гривам" больший объем, но и дадут вам больше контроля, когда дело доходит до ухода за волосами. В то время как длинные волосы более подвержены повреждениям, секущимся концам, спутыванию и сухости, и ежедневно требуют гораздо большего ухода, короткие варианты менее привередливы.

Мы собрали для вас самые популярные стили коротких стрижек и причесок 2023 года. В этой подборке вы найдете вдохновение для своей будущей прически. Здесь варианты и чтобы подчеркнуть короткие стороны, подрезы, выбритые волосы, выцветание, слои и много другого.

Отметим, что классические короткие стрижки, как правило, просты. Однако и им можно добавить больше изящества, добавив выцветание или вырезы, чтобы придать прическе больше характера и очарования.

Короткие стрижки для мужчин 2023: идеи

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Короткие стрижки для мужчин 2023

Раньше мы рассказывали, какие стрижки стали супер-трендами в сезоне 2023-24. Предлагаем вам сразу семь вариантов на разную длину волос: в этом списке каждая найдет себе что-то по вкусу.

Теги:
#Мода #Прически #Мужские стрижки #Стрижки