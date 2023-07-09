С таким маникюром вы будете королевой пляжа: 10 стильных дизайнов, чтобы украсить ногти этим летом (фото)

Все оттенки моря актуальны в этом сезоне, поэтому смело красьте ногти бирюзовым или аквамариновым лаком

Летний маникюр всегда о яркости и сочности оттенков. Когда еще, если не в сезон отпусков, экспериментировать с нейл-дизайнами. Смело добавляйте рисунки и украшайте ваши ногти декором в морском стиле.

"Телеграф" публикует десять стильных идей маникюра, который идеально подойдет для похода на пляж. Такой дизайн украсит ногти любых форм и длин.

Летом в нейл-тенденциях преобладают яркие цвета лаков для ногтей. Особое место занимают всевозможные морские оттенки, начиная от бирюзового и кобальтового и заканчивая лазурным голубым и аквамариновым. Поэтому если не можете определиться с тоном, обратите внимание на синюю палитру.

Те, кто любят однотонное покрытие ногтей, могут добиться эффекта с помощью сочного оттенка. Если же вы не против стильного нейл-дизайна, то украсьте ногти рисунками. Это может быть минималистическая абстракция или аккуратное изображение волн океана. Акцентом вашего маникюра станет украшение в виде ракушек.

Идеи маникюра на лето 2023

Необычная идея

Эффектное украшение

Капли воды - беспроигрышный вариант

Красивый цвет

Такой дизайн - тренд сезона

В морских оттенках

Блестящая бирюза

Ярко и сочно

Стильный нейл-арт

Маникюр с ракушками

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