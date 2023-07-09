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С таким маникюром вы будете королевой пляжа: 10 стильных дизайнов, чтобы украсить ногти этим летом (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Летний маникюр должен быть безупречным
Летний маникюр должен быть безупречным. Фото pexels.com

Все оттенки моря актуальны в этом сезоне, поэтому смело красьте ногти бирюзовым или аквамариновым лаком

Летний маникюр всегда о яркости и сочности оттенков. Когда еще, если не в сезон отпусков, экспериментировать с нейл-дизайнами. Смело добавляйте рисунки и украшайте ваши ногти декором в морском стиле.

"Телеграф" публикует десять стильных идей маникюра, который идеально подойдет для похода на пляж. Такой дизайн украсит ногти любых форм и длин.

Летом в нейл-тенденциях преобладают яркие цвета лаков для ногтей. Особое место занимают всевозможные морские оттенки, начиная от бирюзового и кобальтового и заканчивая лазурным голубым и аквамариновым. Поэтому если не можете определиться с тоном, обратите внимание на синюю палитру.

Те, кто любят однотонное покрытие ногтей, могут добиться эффекта с помощью сочного оттенка. Если же вы не против стильного нейл-дизайна, то украсьте ногти рисунками. Это может быть минималистическая абстракция или аккуратное изображение волн океана. Акцентом вашего маникюра станет украшение в виде ракушек.

Идеи маникюра на лето 2023

Голубой маникюр
Необычная идея
Маникюр с камнями
Эффектное украшение
Маникюр с каплями воды
Капли воды - беспроигрышный вариант
Бирюзовый маникюр
Красивый цвет
Синий маникюр
Такой дизайн - тренд сезона
Синий маникюр
В морских оттенках
Бирюзовый маникюр
Блестящая бирюза
Яркий маникюр
Ярко и сочно
Морской маникюр
Стильный нейл-арт
Маникюр с ракушками
Маникюр с ракушками

Ранее "Телеграф" рассказывал, что несмотря на смену тенденций в нейл-арте остается актуальным французский маникюр. Если традиционный вариант вам надоел, то есть отличные способы разнообразить френч.

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