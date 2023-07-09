Будете выглядеть смешно и нелепо: с чем категорически нельзя носить босоножки
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Эти две вещи в комбинации с этой обувью точно испортят впечатление о вас
К выбору летней обуви походите осознанно, потому что она должна быть не только красивой, но и удобной. И в жаркие дни идеальным вариантом станут босоножки, которые придадут вашему образу элегантности и стиля. Однако есть вещи, с которыми такую обувь категорически не следует носить.
Эксперты в материале OBOZREVATEL рассказали, что несмотря на то, что босоножки — универсальная обувь, есть предметы гардероба, с которыми они будут смотреться нелепо и испортят о вас все впечатление.
С какой одеждой нельзя носить босоножки
С леггинсами
Не стоит экспериментировать и надевать босоножки под спортивную обувь, ведь к леггинсам действительно лучше всего подходят кроссовки или кеды, хотя многие сочетают их еще с сапогами и ботильонами. Но в комбинации с изящными босоножками или грубыми сандалиями, образ получится смешным.
С джоггерами
То же самое касается и джоггеров, их лучше всего также носить со спортивной обувью или с ботильнонами-чулками с острым носом. Но точно не с босоножками, потому что это моветон.
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