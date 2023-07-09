Плойка не понадобится: как сделать в домашних условиях объемные и красивые локоны

Есть несколько способов сделать красивую прическу

Если хотите, чтобы ваш образ был более стильным и эффективным, то правильно уложите волосы или сделайте легкие локоны. Оказывается, для этого необязательно иметь под рукой специальную плойку.

Эксперты в материале Cosmo рассказали, как с помощью других средств можно сделать красивую прическу на любую длину, чтобы ловить взгляды окружающих.

Как сделать локоны без плойки

Косы-жгуты

Можно использовать их как не несколько минут, так и на всю ночь, в зависимости от того, какие локоны вы хотите получить. Сначала помойте голову и высушите ее не всю, а на 70 процентов. Затем разделите их пробором на несколько секций. Из каждой секции заплетите косу-жгут. Если хотите легкие волны, тогда зафиксируйте волосы и высушите их феном. Если же вы хотите, чтобы они получились более качественными, тогда оставьте их заплетенными на всю ночь.

Бигуди из бумажных полотенец

Возьмите бумажное полотенце, сверните трубочкой и накрутите на каждую прядь волос, связав концы. И так проделайте со всеми волосами, но только они должны быть слегка влажными. Ложитесь спать, а утром развяжите импровизированные бигуди и у вас получатся красивые локоны.

Заколки

Все, что нужно для создания легких локон — разделить волосы на пряди, каждую секцию обвить вокруг пальцев и зафиксировать их заколкой. Потом с такой укладкой отправляйтесь спать или же подсушите феном, чтобы получить прическу за 5 минут.

"Телеграф" писал ранее, как сделать стильную прическу всего за 10 минут. Эти варианты подойдут для прогулки, офиса или встречи с друзьями.