С таким маникюром вы захотите щеголять все лето: десять стильных дизайнов с ромашками (фото)

Маникюр с ромашками добавит вашему образу легкости и игривости

Этим летом в нейл-тенденциях царит разнообразие: цветной френч, пляжная тематика, рисунки в морском стиле, цветы и не только. Особое место среди трендов занимает дизайн с ромашками, с которым модницы готовы щеголять все лето.

Маникюр с ромашками актуален летом 2023 года как никогда и украсит ногти любых длин и форм, пишет Byrdie. Обратите внимание на десять стильный идей, чтобы ромашковый дизайн был безупречным.

Цветочные ногти всегда привлекают внимание, поэтому нейл-дизайн с ромашками – беспроигрышный вариант. Изящные цветочные нейл-арт задействуют все цвета радуги, доказывая, что есть много способов носить ромашковый тренд. Вы можете сочетать цветы с френчем, блестящим покрытием и другими принтами.

Ромашки могут быть единственным цветным акцентом вашего маникюра. Если же этим летом вы не против добавить яркости, то покрывайте ногти сразу несколькими лаками для ногтей. Тренды не ограничивают в выборе цвета, актуальны оттенки, начиная от сиреневого и розового и заканчивая лимонным и лаймовым.

Маникюр с ромашками: стильные идеи

Розовый - хит сезона

Яркий дизайн

Микс принтов

Нежный лавандовый

Разноцветный нейл-арт

Эффектный дизайн

Не ограчивайтесь одним цветом

Френч по-новому

Гламурный вариант

Патриотичные оттенки

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой выбрать маникюр для отдыха. В этом сезоне особенно популярные нейл-арты в морском стиле. Оттенки голубого и синего – самые трендовые.