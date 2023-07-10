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Как создать образ "вкусным", соединив романтику и спорт: 7 модных формул (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Романтические и спортивные акценты гармонично сочетаются в одном образе Новость обновлена 10 июля 2023, 16:43
Романтические и спортивные акценты гармонично сочетаются в одном образе. Фото Freepik

Создавайте летние аутфиты, не ограничивая себя в одном стиле

Задумывались ли вы, почему легкие воздушные платья гармонично сочетаются с ковбойскими сапогами? А штаны карго с босоножками на каблуке? Все это микс стилей! Этот любимый прием многих модниц позволяет сделать образ интересным, многоуровневым и, без преувеличения, "вкусным".

Чтобы вдохновиться на модные эксперименты этим летом, эксперты блога о моде pumpyourstyle.studio подготовили разбор семи летних образов, в которых использован микс стилей. Не бойтесь экспериментировать и совмещать то, что, на первый взгляд, кажется несочетаемым, ведь сегодня в стилистике рамки почти стерты.

Как сочетать в образе разные стили: 7 формул

девушка в кожаных шортах
Романтика + драма – кэжуал
девушка и джинсовые шорты
Романтика + спорт + кэжуал + преппи
девушка в рубашке
Официально-деловой + милитари + спорт
девушка в макси юбке
Романтика + официально-деловой
спортивная одежда
Официально-деловой + спорт
девушка в пиджаке
Кежуал + официально-деловой + спорт
девушка в шортах
Спорт + официально-деловой + дизайнерский

Напомним, что бесспорный тренд сезона – трикотажное платье. Оно выглядит прекрасно в дневных образах и хорошо подойдет для ужина с друзьями или похода в театр. Стилист Ната Москаленко ранее показала актуальные формулы образов с трикотажным платьем.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как стилизовать образ в стиле old money для мужчин. Его поклонником, кстати, является итальянский актер Микеле Морроне, ставший звездой эротического польского фильма "365 дней".

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#Мода #Стиль