Как создать образ "вкусным", соединив романтику и спорт: 7 модных формул (фото)

Создавайте летние аутфиты, не ограничивая себя в одном стиле

Задумывались ли вы, почему легкие воздушные платья гармонично сочетаются с ковбойскими сапогами? А штаны карго с босоножками на каблуке? Все это микс стилей! Этот любимый прием многих модниц позволяет сделать образ интересным, многоуровневым и, без преувеличения, "вкусным".

Чтобы вдохновиться на модные эксперименты этим летом, эксперты блога о моде pumpyourstyle.studio подготовили разбор семи летних образов, в которых использован микс стилей. Не бойтесь экспериментировать и совмещать то, что, на первый взгляд, кажется несочетаемым, ведь сегодня в стилистике рамки почти стерты.

Как сочетать в образе разные стили: 7 формул

Романтика + драма – кэжуал

Романтика + спорт + кэжуал + преппи

Официально-деловой + милитари + спорт

Романтика + официально-деловой

Официально-деловой + спорт

Кежуал + официально-деловой + спорт

Спорт + официально-деловой + дизайнерский

Напомним, что бесспорный тренд сезона – трикотажное платье. Оно выглядит прекрасно в дневных образах и хорошо подойдет для ужина с друзьями или похода в театр. Стилист Ната Москаленко ранее показала актуальные формулы образов с трикотажным платьем.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как стилизовать образ в стиле old money для мужчин. Его поклонником, кстати, является итальянский актер Микеле Морроне, ставший звездой эротического польского фильма "365 дней".