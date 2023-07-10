Будут смотреться идеально: какие модели джинсов помогут скрыть недостатки фигуры

В гардеробе каждой модницы найдется парочка джинсов

Джинсы давно стали предметом базового гардероба, потому что удобные, универсальные и практичные, а еще отлично смотрятся на любом типе фигуры. Есть даже модели, которые помогут скрыть "лишнее", а также визуально вытянуть ваш силуэт.

Эксперты в материале Meta рассказали, какие фасоны джинсов следует выбирать, если вам хочется скрыть недостатки фигуры, но при этом выглядеть современно и стильно.

Какие джинсы скроют недостатки фигуры

Джинсы клеш от бедра

Если хотите скрыть "лишнее" на бедрах и в области живота, тогда выбирайте такую модель джинсов. Ее хорошо сочетать с элегантными блузами. Еще джинсы клеш лучше всего носить с оверсайз или приталенным верхом в заправленном виде.

какие джинсы скрывают недостатки фигуры

Оверсайз

Такая модель — настоящее спасение для обладательниц пышных бедер, а также для девушек с другими проблемными зонами. Оверсайз джинсы не только скрывают все ненужное, но и подчеркивают талию.

модели джинсов, которые скрывают недостатки фигуры

Укороченные джинсы

Эта модель джинсов помогает визуально скрыть объемные икры и сделать талию более тонкой и изящной. В жару укороченные джинсы лучше всего сочетать с минималистичными босоножками с тонкими перемычками.

как скрыть недостатки фигуры с помощью штанов

"Телеграф" писал ранее, какие модели джинсов пора выбросить из гардероба, потому что они потеряли свою актуальность. Лучше выбрать модели, которые сейчас в тренде.