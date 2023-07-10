Обязательная вещь этого лета: топ-4 стильных платья, в которых любая женщина будет сногсшибательной (фото)

Сатиновые платья уже давно перешли в раздел базы, так что летом без них не обойтись

Невозможно представить летний гардероб без струящихся платьев. Отменный вариант, который актуален вне трендов, изделия из шелка, атласа и сатина. Такая вещь изумительно впишется в образа летом и сделает королеву из любой женщины.

Модницам стоит обратить на четыре "легких" летних платья на день и ночь. Об этом рассказывает блог о моде mode.vise в Instagram.

Стилисты отмечают, что уже много лет платье в бельевом стиле является основным предметом гардероба икон моды, знаменитостей и инстаграм-инфлюэнсеров. Легкое платье из атласа или шелка просто must have жаркого лета и в этом году.

Выбирайте фасон, который подчеркнет вашу фигуру, яркий цвет или нюдовый оттенок – дело вкуса. В топ-4 актуальных сатиновых платья этим летом: мини, миди или макси, а также платье в бельевом стиле. Носить такую вещь можно отдельно или сочетать с блейзерами, рубашками и другими топами. Такое платье одинаково великолепно смотрится как с каблуками, так и с лаконичными кедами.

Макси - тренд этого лета

Мини покажет красоту ваших ног

Такое платье станет вашим любимым

В выборе цвета не ограничивайтесь

Миди - всегда удачная длина

Платье с пиджаком или пальто - отличная комбинация

Белое платье из шелка сочетается со всем

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