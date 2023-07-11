Стильный маникюр, который нельзя пропустить: модные тенденции нейл-арта на лето 2023 (фото)
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Выбор дизайнов настолько огромен, что удовлетворит любой вкус
До сих пор ваш маникюр был скорее классическим, минималистичным и однообразным? На улице ведь лето, поэтому пора сменить курс и исследовать фантастический мир яркого летнего нейл-арта. Дайте волю своему творчеству и получайте удовольствие от современных дизайнов.
Нет предела тому, что может сделать ваше творчество, вам просто нужно осмелиться начать! А "Телеграф" поможет вам быстрее определиться. Вашему вниманию трендовые, яркие и очень стильные варианты маникюра на лето 2023 на любой вкус и цвет. Каждая модница 100% найдет себе подходящий дизайн.
Тренды летнего маникюра 2023
- Яркий обратный французский маникюр — используйте красивые неоновые оттенки, чтобы придать вашим ногтям нотку дерзости.
- Двухцветный нейл-арт — актуален как никогда.
- Нейл-арт в розовом цвете. Розовый — один из ключевых цветов сезона.
- Цветочный маникюр — цветочная атмосфера всегда производит впечатление на ногтях.
- Неоновый нейл-арт — флуоресцентный цвет волшебен, особенно на загорелой коже.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какой выбрать маникюр для отдыха. В этом сезоне особенно популярные нейл-арты в морском стиле. Оттенки голубого и синего – самые трендовые.