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Стильный маникюр, который нельзя пропустить: модные тенденции нейл-арта на лето 2023 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Тренды летнего маникюра 2023 - фото
Тренды летнего маникюра 2023 - фото. Фото santeplusmag.com

Выбор дизайнов настолько огромен, что удовлетворит любой вкус

До сих пор ваш маникюр был скорее классическим, минималистичным и однообразным? На улице ведь лето, поэтому пора сменить курс и исследовать фантастический мир яркого летнего нейл-арта. Дайте волю своему творчеству и получайте удовольствие от современных дизайнов.

Нет предела тому, что может сделать ваше творчество, вам просто нужно осмелиться начать! А "Телеграф" поможет вам быстрее определиться. Вашему вниманию трендовые, яркие и очень стильные варианты маникюра на лето 2023 на любой вкус и цвет. Каждая модница 100% найдет себе подходящий дизайн.

Тренды летнего маникюра 2023

  • Яркий обратный французский маникюр — используйте красивые неоновые оттенки, чтобы придать вашим ногтям нотку дерзости.
  • Двухцветный нейл-арт — актуален как никогда.
  • Нейл-арт в розовом цвете. Розовый — один из ключевых цветов сезона.
  • Цветочный маникюр — цветочная атмосфера всегда производит впечатление на ногтях.
  • Неоновый нейл-арт — флуоресцентный цвет волшебен, особенно на загорелой коже.
яркий неоновый маникюр
розовое омбре на ногтях
розовый маникюр
неноовый маникюр
обратный френч
маникюр в двух цветах
маникюр с цветами
яркий френч
маникюр с сухоцветами
цветочный маникюр
двухцветный маникюр
Яркий обратный френч

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой выбрать маникюр для отдыха. В этом сезоне особенно популярные нейл-арты в морском стиле. Оттенки голубого и синего – самые трендовые.

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#Мода #Маникюр #Тренды