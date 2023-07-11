Никогда так не одевайтесь: топ-5 частых ошибок в летних образах (фото)
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Пересмотрите свой гардероб, чтобы избавиться от неактуальных вещей
Лето-2023 радует модниц обилием тенденций, однако даже одна неуместная деталь способна разрушить образ. Не допускайте стилистических промахов, иначе ваш наряд будет устаревшим и безвкусным.
Стилистка Татьяна Голота называет пять главных ошибок – разрушителей летних аутфитов. Об этом она рассказывает на своей странице в Instagram.
- Ошибка №1
Неактуальные вещи и устаревшие силуэты испортят любой образ. Лучше выбирать вещи более расслабленного кроя.
- Ошибка №2
Образы, созданные исключительно в одном стиле (романтическом, бохо или другом) давно стали признаком отсутствия вкуса. Сейчас мода делает акцент на эклектике, поэтому не бойтесь экспериментировать со стилями.
- Ошибка №3
Подбирать сумку и обувь друг к другу – плохая идея. Аксессуары необязательно должны совпадать по цвету. Сумка и обувь могут перекликаться, однако ненавязчиво.
- Ошибка №4
Носить акцентные костюмы, в частности принтованные следует не комплектом, а по отдельности. "Костюм – это не платье": подчеркивает стилистка. Лучше надевайте верх и низ костюма с другими вещами, так вы составите больше стильных нарядов.
- Ошибка №5
Заправлять футболку с принтом так, что "ломается" рисунок, нельзя. Голота призвала исправить эту ошибку как можно скорее.
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