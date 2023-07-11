Никогда так не одевайтесь: топ-5 частых ошибок в летних образах (фото)

Пересмотрите свой гардероб, чтобы избавиться от неактуальных вещей

Лето-2023 радует модниц обилием тенденций, однако даже одна неуместная деталь способна разрушить образ. Не допускайте стилистических промахов, иначе ваш наряд будет устаревшим и безвкусным.

Стилистка Татьяна Голота называет пять главных ошибок – разрушителей летних аутфитов. Об этом она рассказывает на своей странице в Instagram.

Ошибка №1

Неактуальные вещи и устаревшие силуэты испортят любой образ. Лучше выбирать вещи более расслабленного кроя.

Силуэт должен быть более свободным

Второй образ намного актуальнее

Ошибка №2

Образы, созданные исключительно в одном стиле (романтическом, бохо или другом) давно стали признаком отсутствия вкуса. Сейчас мода делает акцент на эклектике, поэтому не бойтесь экспериментировать со стилями.

Так уже не одеваются

Ошибка №3

Подбирать сумку и обувь друг к другу – плохая идея. Аксессуары необязательно должны совпадать по цвету. Сумка и обувь могут перекликаться, однако ненавязчиво.

Не подбирайте сумку строго к обуви

Ошибка №4

Носить акцентные костюмы, в частности принтованные следует не комплектом, а по отдельности. "Костюм – это не платье": подчеркивает стилистка. Лучше надевайте верх и низ костюма с другими вещами, так вы составите больше стильных нарядов.

Носить костюм в комплекте - антитренд

Ошибка №5

Заправлять футболку с принтом так, что "ломается" рисунок, нельзя. Голота призвала исправить эту ошибку как можно скорее.

Заправляйте футболку правильно

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