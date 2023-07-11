Какие юбки в моде этим летом: топ-4 фасона, оказавшихся на пике трендов (фото)

Без стильной юбки летом не обойтись

Невозможно представить летний гардероб без стильных юбок. Этот женственный элемент отлично впишется не только в романтические образы, а и аутфиты в стиле бохо, кэжуал и спорт-шик. Особенно актуальны в этом сезоне четыре фасона.

Какие юбки в моде летом 2023? Подробнее об этом рассказывает блог о стиле mode.vise в Instagram.

Так, стилисты называют юбку более универсальным предметом женского летнего гардероба, чем платье. И действительно, с этой вещью комбинируются как топы и блузы, так и рубашки, пиджаки или легкие джемперы.

Самые трендовые юбки в сезоне лето-2023:

Кружевная юбка. Этот материал традиционно становится популярнее в теплое время года, поэтом смело носите юбки из кружева.

Этот материал традиционно становится популярнее в теплое время года, поэтом смело носите юбки из кружева. Юбка-повязка. Супертрендовый фасон этого лета, которой сделает из любой женщины королеву стиля.

Супертрендовый фасон этого лета, которой сделает из любой женщины королеву стиля. Юбка с бахромой. Если хочется добавить в образ акцент, то выбирайте не обычную юбку, а декорированную бахромой, которая снова в моде в 2023 году.

Если хочется добавить в образ акцент, то выбирайте не обычную юбку, а декорированную бахромой, которая снова в моде в 2023 году. Асимметричная юбка из денима. Джинсовые модели не теряют актуальности, да и весьма комфортны. Тогда как асимметричный крой добавит в образ изюминку.

Кружево - тренд лета

Ультрамодный фасон

Бахрома снова актуальна

Необычные юбки для лета

Стильные варианты

Игривые образы

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие платья оказались на пике трендов летом 2023 года. Если ищите "вечно модный" фасон, то обратите внимание на легкие сатиновые платья, в которых можно ходить хоть днем, хоть ночью.