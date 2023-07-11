Какие юбки в моде этим летом: топ-4 фасона, оказавшихся на пике трендов (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Без стильной юбки летом не обойтись
Невозможно представить летний гардероб без стильных юбок. Этот женственный элемент отлично впишется не только в романтические образы, а и аутфиты в стиле бохо, кэжуал и спорт-шик. Особенно актуальны в этом сезоне четыре фасона.
Какие юбки в моде летом 2023? Подробнее об этом рассказывает блог о стиле mode.vise в Instagram.
Так, стилисты называют юбку более универсальным предметом женского летнего гардероба, чем платье. И действительно, с этой вещью комбинируются как топы и блузы, так и рубашки, пиджаки или легкие джемперы.
Самые трендовые юбки в сезоне лето-2023:
- Кружевная юбка. Этот материал традиционно становится популярнее в теплое время года, поэтом смело носите юбки из кружева.
- Юбка-повязка. Супертрендовый фасон этого лета, которой сделает из любой женщины королеву стиля.
- Юбка с бахромой. Если хочется добавить в образ акцент, то выбирайте не обычную юбку, а декорированную бахромой, которая снова в моде в 2023 году.
- Асимметричная юбка из денима. Джинсовые модели не теряют актуальности, да и весьма комфортны. Тогда как асимметричный крой добавит в образ изюминку.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие платья оказались на пике трендов летом 2023 года. Если ищите "вечно модный" фасон, то обратите внимание на легкие сатиновые платья, в которых можно ходить хоть днем, хоть ночью.