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Какие юбки в моде этим летом: топ-4 фасона, оказавшихся на пике трендов (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Юбка – обязательный атрибут летнего гардероба
Юбка – обязательный атрибут летнего гардероба. Фото Freepik

Без стильной юбки летом не обойтись

Невозможно представить летний гардероб без стильных юбок. Этот женственный элемент отлично впишется не только в романтические образы, а и аутфиты в стиле бохо, кэжуал и спорт-шик. Особенно актуальны в этом сезоне четыре фасона.

Какие юбки в моде летом 2023? Подробнее об этом рассказывает блог о стиле mode.vise в Instagram.

Так, стилисты называют юбку более универсальным предметом женского летнего гардероба, чем платье. И действительно, с этой вещью комбинируются как топы и блузы, так и рубашки, пиджаки или легкие джемперы.

Самые трендовые юбки в сезоне лето-2023:

  • Кружевная юбка. Этот материал традиционно становится популярнее в теплое время года, поэтом смело носите юбки из кружева.
  • Юбка-повязка. Супертрендовый фасон этого лета, которой сделает из любой женщины королеву стиля.
  • Юбка с бахромой. Если хочется добавить в образ акцент, то выбирайте не обычную юбку, а декорированную бахромой, которая снова в моде в 2023 году.
  • Асимметричная юбка из денима. Джинсовые модели не теряют актуальности, да и весьма комфортны. Тогда как асимметричный крой добавит в образ изюминку.
Стильные образы с юбками
Кружево - тренд лета
Стильные образы с юбками
Ультрамодный фасон
Стильные образы с юбками
Бахрома снова актуальна
Стильные образы с юбками
Необычные юбки для лета
Стильные образы с юбками
Стильные варианты
Стильные образы с юбками
Игривые образы

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие платья оказались на пике трендов летом 2023 года. Если ищите "вечно модный" фасон, то обратите внимание на легкие сатиновые платья, в которых можно ходить хоть днем, хоть ночью.

Теги:
#Юбка #Стиль #Юбки #Тренды