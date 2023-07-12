Все должно быть гармонично: как правильно сочетать летние платья с кедами

Лето – лучшее время для модных экспериментов

Жарким летом точно не обойтись без легких, красивых платьев, ведь они придают образу женственности и элегантности. И чаще всего модницы сочетают их с кедами, потому что эта обувь удобная и подходит практически под любой образ. Но важно, чтобы вещи гармонично смотрелись друг с другом, тогда look получится действительно молодежным и стильным.

Эксперты в материале OBOZREVATEL подсказали несколько выигрышных комбинаций, которые можно выбрать как для прогулки по городу, так и для встречи с друзьями в кафе.

Как сочетать летние платья с кедами

Джинсовый сарафан + кеды

Сейчас в моде деним, поэтому джинсовый сарафан в сочетании с кедами и белой футболкой будет смотреться очень стильно, при чем на любом типе фигуры. Такой образ получится современным и практичным, и его, кстати, можно дополнить каким-то аксессуаром.

как сочетать летний сарафан с кедами

Летящее платье + кеды

Эксперты советуют под такой наряд не выбирать массивную обувь, а наоборот, надевать кеды без принтов и деталей, привлекающих внимание. Образ должен получится "спокойным" и женственным, поэтому модницам советуют отдать предпочтению платьям с открытыми плечами.

какие платья можно носить с кедами

Платье-комбинация + кеды

Еще один стильный вариант, который будет гармонично смотреться, но только при условии, что вы выберете кеды на низкой подошве. Таким образом у вас получится гармонично объединить романтический и спортивный стиль, но при этом оставаться эффектной и избежать насмешек.

с какими платьями гармонично сочетаются кеды

"Телеграф" писал ранее, какую обувь следует выбирать этим летом. Девушкам подсказали, на какие модели следует обратить внимание.