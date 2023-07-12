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Косы, пучки и локоны: десять трендовых причесок, которые стоит успеть сделать этим летом (фото)

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Прическа – важная часть образа
Прическа – важная часть образа. Фото Getty Images

С правильной прической вы будете выглядеть стильно в любой ситуации

Актуальная стрижка сделает ваш летний образ безукоризненным. Если вы обладательница длинных волос, то обязательно попробуйте сделать прически, которые оказались на пике трендов в этом сезоне.

Стоит обратить внимание на десять стильных причесок, которые легко повторить. Об этом рассказывает материал журнала Hello.

В теплое время года носить распущенные волосы не всегда комфортно, поэтому смело экспериментируйте с прическами в жару и не только. Всевозможные пучки – тренд этого лета, можете украсить прическу заколками в стиле 90-х или дополнить "локонами страсти".

Косы – еще один вариант стильной летней прически. Особенно популярны так называемые пузырчатые косы. Цветные резинки и игривые аксессуары дополнят наряды в стилистике нулевых, которая снова в моде. Если хочется создать элегантный образ, то попробуйте изысканный вариант прически с клипсами-камелиями.

Модные прически 2023

Кудрявая девушка
Кудри всегда в моде
Девушка с двумя хвостами
Высокие хвосты - хит сезона
Прическа хвост
Пушистый хвост - удобная прическа
Прическа с ракушками
Добавьте украшения для волос
Пучок волос с заколками
Нежные клипсы добавят образу изысканности
Девушка с прической пучок
Пучок - отличная летняя прическая
Девушка с красивой прической
Вариант для летних торжеств
Девушка с косичкой
Пузырчатая коса - тренд этого лета
Девушка с прической коса
Роскошная коса
Девушка с большой резинкой в волосах
Модный акессуар

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать правильную прическу женщинам за 50. Стильные варианты коротких стрижек помогут омолодить ваш внешний вид без лишних хлопот.

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#Прически #Стиль