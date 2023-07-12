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Стильно, удобно и не жарко: чем заменить джинсы в летнем гардеробе

Автор
Светлана Шкурупий Светлана Шкурупий
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Что носить в жару вместо джинсов
Что носить в жару вместо джинсов. Фото https://aksessuar.in.ua/

Есть предметы гардероба, которые лучше подойдут летнего образа

Джинсы — неотъемлемый элемент любого гардероба, потому что они удобные, практичные и универсальные. Но только не в жару, потому что эта излюбленная вещь не пропускает воздух и не имеет эластичности. Значит на лето следует подобрать интересные альтернативы этим брюкам.

Эксперты в материале "УНИАН" рассказали, что носить в жаркую погоду вместо джинсов, чтобы образ получился "легким", стильным и интересным.

Что носить в жару вместо джинсов

Брюки палаццо

Выбирайте модели широких штанов из легких материалов, например, хлопка, потому что он идеально подходит для лета, обеспечивая свободу движений и максимальный комфорт. Стилисты говорят, что сейчас в моде штаны на высокой посадке, с их помощью талию можно сделать более стройной.

Брюки палаццо
какие брюки можно носить в жару

Джоггеры

Легкие и комфортные брюки, которые не прилегают к телу, поэтому в них не будет жарко. Отличительная черта джоггеров — резинка на талии и щиколотках. Иногда они дополнены карманами, клепками и всегда заужены книзу.

Джоггеры
что носить летом вместо джинсов

Легинсы или лосины

Если вы предпочитаете спортивный стиль, то легинсы или лосины смогут стать отличной альтернативой джинсам, потому что хорошо сочетаются как с футболками, так и топами, свободными блузами или туниками.

Легинсы
модели брюк, которые подходят для лета

"Телеграф" писал ранее, какие модели брюк окончательно вышли из моды. Эксперты советуют не надевать их, чтобы не испортить свой look.

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#Мода #Жара #Джинсы