Стильно, удобно и не жарко: чем заменить джинсы в летнем гардеробе

Есть предметы гардероба, которые лучше подойдут летнего образа

Джинсы — неотъемлемый элемент любого гардероба, потому что они удобные, практичные и универсальные. Но только не в жару, потому что эта излюбленная вещь не пропускает воздух и не имеет эластичности. Значит на лето следует подобрать интересные альтернативы этим брюкам.

Эксперты в материале "УНИАН" рассказали, что носить в жаркую погоду вместо джинсов, чтобы образ получился "легким", стильным и интересным.

Что носить в жару вместо джинсов

Брюки палаццо

Выбирайте модели широких штанов из легких материалов, например, хлопка, потому что он идеально подходит для лета, обеспечивая свободу движений и максимальный комфорт. Стилисты говорят, что сейчас в моде штаны на высокой посадке, с их помощью талию можно сделать более стройной.

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Джоггеры

Легкие и комфортные брюки, которые не прилегают к телу, поэтому в них не будет жарко. Отличительная черта джоггеров — резинка на талии и щиколотках. Иногда они дополнены карманами, клепками и всегда заужены книзу.

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Легинсы или лосины

Если вы предпочитаете спортивный стиль, то легинсы или лосины смогут стать отличной альтернативой джинсам, потому что хорошо сочетаются как с футболками, так и топами, свободными блузами или туниками.

модели брюк, которые подходят для лета

"Телеграф" писал ранее, какие модели брюк окончательно вышли из моды. Эксперты советуют не надевать их, чтобы не испортить свой look.