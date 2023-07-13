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Не только цветы-чокеры: топ-7 трендовых украшений, которые повысят градус стиля в образе (фото)

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Аксессуары – изюминка образа
Аксессуары – изюминка образа. Фото Getty Images

С помощью деталей-трендов ваш лук будет стильным и завершенным

Аксессуары и украшения добавляют образу завершенности, будь то лента в волосах или яркий галстук. В этом сезоне тренды предлагают широкий выбор: в моду вернулись чокеры-цветки, не теряют популярности жемчуг и цепи.

Какие украшения в тренде в 2023 году? Подробнее об этом рассказывает в своем блоге в Instagram стилистка Ольга Литвинова.

По словам стилистки, в жаркую погоду именно аксессуары как никогда становятся важными и помогают придать характер образам. В топе тенденций в этот раз оказались:

  • Цветки-чокеры (из любых материалов). Впишутся как в романтические, так и в образы в стиле кэжуал.
  • Ленты и банты. Смело носите их на волосах, сумках и не только.
  • Галстуки. Этот аксессуар снова в моде, поэтому подумайте, как вписать его в свой ансамбль.
  • Шнурки с подвеской и без. Необычный элемент станет изюминкой вашего образа.
  • Жемчужины. Жемчуг никогда не выходит из моды, особенно популярен тренд на крупные бусины.
  • Цепи. Один из универсальных вариантов украшения, который дополнит как повседневные, так и праздничные комплекты.
  • Массивные браслеты. Тоненькие цепочки на руках канули в лету, сегодня носим более крупные украшения.
Стильный образ с цветком на шее
Цветок-чокер - хит этого лета
Стильные образы с лентами
Ленты украсят ваш образ
Образы с галстуками
Галстуки снова в моде
Украшения из жемчуга
Жемчуг в украшениях - тренд сезона
Украшения цепочки
Много цепей не бывает
Шнурки-подвески на шею
Такие подвески суперпопулярны
Массивные браслеты
Крупные браслеты - горячая тенденция

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие частые ошибки могут испортить летний образ. Даже трендовые украшения не помогут, если вы надели устаревшие вещи или создали неактуальный силуэт.

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#Украшения #Аксессуары #Тренды