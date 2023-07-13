Не только цветы-чокеры: топ-7 трендовых украшений, которые повысят градус стиля в образе (фото)

С помощью деталей-трендов ваш лук будет стильным и завершенным

Аксессуары и украшения добавляют образу завершенности, будь то лента в волосах или яркий галстук. В этом сезоне тренды предлагают широкий выбор: в моду вернулись чокеры-цветки, не теряют популярности жемчуг и цепи.

Какие украшения в тренде в 2023 году? Подробнее об этом рассказывает в своем блоге в Instagram стилистка Ольга Литвинова.

По словам стилистки, в жаркую погоду именно аксессуары как никогда становятся важными и помогают придать характер образам. В топе тенденций в этот раз оказались:

Цветки-чокеры (из любых материалов). Впишутся как в романтические, так и в образы в стиле кэжуал.

(из любых материалов). Впишутся как в романтические, так и в образы в стиле кэжуал. Ленты и банты . Смело носите их на волосах, сумках и не только.

. Смело носите их на волосах, сумках и не только. Галстуки. Этот аксессуар снова в моде, поэтому подумайте, как вписать его в свой ансамбль.

Шнурки с подвеской и без. Необычный элемент станет изюминкой вашего образа.

Необычный элемент станет изюминкой вашего образа. Жемчужины. Жемчуг никогда не выходит из моды, особенно популярен тренд на крупные бусины.

Жемчуг никогда не выходит из моды, особенно популярен тренд на крупные бусины. Цепи. Один из универсальных вариантов украшения, который дополнит как повседневные, так и праздничные комплекты.

Один из универсальных вариантов украшения, который дополнит как повседневные, так и праздничные комплекты. Массивные браслеты. Тоненькие цепочки на руках канули в лету, сегодня носим более крупные украшения.

Цветок-чокер - хит этого лета

Ленты украсят ваш образ

Галстуки снова в моде

Жемчуг в украшениях - тренд сезона

Много цепей не бывает

Такие подвески суперпопулярны

Крупные браслеты - горячая тенденция

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие частые ошибки могут испортить летний образ. Даже трендовые украшения не помогут, если вы надели устаревшие вещи или создали неактуальный силуэт.