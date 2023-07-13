Не только цветы-чокеры: топ-7 трендовых украшений, которые повысят градус стиля в образе (фото)
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С помощью деталей-трендов ваш лук будет стильным и завершенным
Аксессуары и украшения добавляют образу завершенности, будь то лента в волосах или яркий галстук. В этом сезоне тренды предлагают широкий выбор: в моду вернулись чокеры-цветки, не теряют популярности жемчуг и цепи.
Какие украшения в тренде в 2023 году? Подробнее об этом рассказывает в своем блоге в Instagram стилистка Ольга Литвинова.
По словам стилистки, в жаркую погоду именно аксессуары как никогда становятся важными и помогают придать характер образам. В топе тенденций в этот раз оказались:
- Цветки-чокеры (из любых материалов). Впишутся как в романтические, так и в образы в стиле кэжуал.
- Ленты и банты. Смело носите их на волосах, сумках и не только.
- Галстуки. Этот аксессуар снова в моде, поэтому подумайте, как вписать его в свой ансамбль.
- Шнурки с подвеской и без. Необычный элемент станет изюминкой вашего образа.
- Жемчужины. Жемчуг никогда не выходит из моды, особенно популярен тренд на крупные бусины.
- Цепи. Один из универсальных вариантов украшения, который дополнит как повседневные, так и праздничные комплекты.
- Массивные браслеты. Тоненькие цепочки на руках канули в лету, сегодня носим более крупные украшения.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие частые ошибки могут испортить летний образ. Даже трендовые украшения не помогут, если вы надели устаревшие вещи или создали неактуальный силуэт.