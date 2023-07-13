Элегантный маникюр в минималистичном стиле: простые и утонченные идеи дизайна (фото)

Минимализм — это всегда беспроигрышный вариант

Нейл-арт 2023 года знаменует собой возвращение коротких, шикарных и сдержанных ногтей. Поэтому уступите место минималистскому и нежному маникюру, чтобы сделать свои ногти более естественными. Делимся с вами идеями, которые сейчас в центре внимания моды.

Отметим, что некоторые из этих великолепных идей маникюра достаточно просты, но они дают прекрасные результаты и придадут вашим рукам уникальный и элегантный вид. Вы еще не раз сделаете подобный дизайн!

Независимо от того, выбираете ли вы матовую или глянцевую поверхность с нейтральными и мягкими оттенками, добавив несколько небольших стильных рисунков или узоров, ваши ногти будут смотреться фантастически.

Тренды минималистического маникюра 2023: фото

Элегантные линии

Красочный френч

Мелкие детали — треугольники, точки, сердечки и т.д.

Минималистические рисунки

Эффект фольги

Стиль "перепелиные яйца"

Ранее "Телеграф" рассказывал, как создать актуальный и стильный маникюр в морской тематике. Ракушки, капли воды, оттенки синего и не только – элементы дизайна, которые оказались в топе летних нейл-тенденций.