Элегантный маникюр в минималистичном стиле: простые и утонченные идеи дизайна (фото)
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Минимализм — это всегда беспроигрышный вариант
Нейл-арт 2023 года знаменует собой возвращение коротких, шикарных и сдержанных ногтей. Поэтому уступите место минималистскому и нежному маникюру, чтобы сделать свои ногти более естественными. Делимся с вами идеями, которые сейчас в центре внимания моды.
Отметим, что некоторые из этих великолепных идей маникюра достаточно просты, но они дают прекрасные результаты и придадут вашим рукам уникальный и элегантный вид. Вы еще не раз сделаете подобный дизайн!
Независимо от того, выбираете ли вы матовую или глянцевую поверхность с нейтральными и мягкими оттенками, добавив несколько небольших стильных рисунков или узоров, ваши ногти будут смотреться фантастически.
Тренды минималистического маникюра 2023: фото
- Элегантные линии
- Красочный френч
- Мелкие детали — треугольники, точки, сердечки и т.д.
- Минималистические рисунки
- Эффект фольги
- Стиль "перепелиные яйца"
Ранее "Телеграф" рассказывал, как создать актуальный и стильный маникюр в морской тематике. Ракушки, капли воды, оттенки синего и не только – элементы дизайна, которые оказались в топе летних нейл-тенденций.