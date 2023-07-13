Максимум стиля – минимум вещей: как создать красивый минималистический образ этим летом (фото)
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Минимализм не означает скуку, а может сделать ваш наряд удобным и эффектным одновременно
Стиль минимализм остается одним из любимых у модниц, как бы не менялись тренды. В летнее время года с легкостью можно составить роскошные аутфиты в такой стилистике.
Как создать минималистический образ летом 2023 года? Подробнее об этом рассказала украинская стилистка Яна Платонова в Instagram.
Такой стиль, как минимализм, предполагает использование минимального количества вещей, которые сочетаются между собой идеально. Главные черты такой эстетики: лаконичный крой, цвета-ахроматы, минимум акцентов в образе. Летом нетрудно собрать минималистический ансамбль, используя базовые вещи (футболки, рубашки, платья, жилеты, брюки, шорты).
Стилистка предлагает вдохновиться подборкой интересных идей в стиле минимализм. Платонова добавляет, что он не всюду "чист", в некоторых образах есть небольшие отступления от минимализма в его классическом понимании, однако все варианты очень лаконичны и универсальны.
Образы в стиле минимализм
Ранее "Телеграф" рассказывал, что завершить образ этим летом помогут трендовые аксессуары. В топе тенденций оказались чокеры-цветы, ленты, шнурки и другие стильные украшения.