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Максимум стиля – минимум вещей: как создать красивый минималистический образ этим летом (фото)

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Стильный летний аутфит
Стильный летний аутфит. Фото Getty Images

Минимализм не означает скуку, а может сделать ваш наряд удобным и эффектным одновременно

Стиль минимализм остается одним из любимых у модниц, как бы не менялись тренды. В летнее время года с легкостью можно составить роскошные аутфиты в такой стилистике.

Как создать минималистический образ летом 2023 года? Подробнее об этом рассказала украинская стилистка Яна Платонова в Instagram.

Такой стиль, как минимализм, предполагает использование минимального количества вещей, которые сочетаются между собой идеально. Главные черты такой эстетики: лаконичный крой, цвета-ахроматы, минимум акцентов в образе. Летом нетрудно собрать минималистический ансамбль, используя базовые вещи (футболки, рубашки, платья, жилеты, брюки, шорты).

Стилистка предлагает вдохновиться подборкой интересных идей в стиле минимализм. Платонова добавляет, что он не всюду "чист", в некоторых образах есть небольшие отступления от минимализма в его классическом понимании, однако все варианты очень лаконичны и универсальны.

Образы в стиле минимализм

Образы в стиле минимализм
Стильные летние аутфиты
Образы в стиле минимализм
Минималистические ансамбли с юбками и шортами
Образы в стиле минимализм
Сдержанная цветовая гамма
Образы в стиле минимализм
Тотал белые луки
Образы в стиле минимализм
Жилет станет изюминкой образа
Образы в стиле минимализм
Идеальные платья для лета
Образы в стиле минимализм
Вечно модное черно-белое сочетание
Образы в стиле минимализм
В таком можно и в офис, и на прогулку
Образы в стиле минимализм
Красивые и комфортные наряды

Ранее "Телеграф" рассказывал, что завершить образ этим летом помогут трендовые аксессуары. В топе тенденций оказались чокеры-цветы, ленты, шнурки и другие стильные украшения.

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#Стиль #Минимализм