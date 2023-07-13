Максимум стиля – минимум вещей: как создать красивый минималистический образ этим летом (фото)

Минимализм не означает скуку, а может сделать ваш наряд удобным и эффектным одновременно

Стиль минимализм остается одним из любимых у модниц, как бы не менялись тренды. В летнее время года с легкостью можно составить роскошные аутфиты в такой стилистике.

Как создать минималистический образ летом 2023 года? Подробнее об этом рассказала украинская стилистка Яна Платонова в Instagram.

Такой стиль, как минимализм, предполагает использование минимального количества вещей, которые сочетаются между собой идеально. Главные черты такой эстетики: лаконичный крой, цвета-ахроматы, минимум акцентов в образе. Летом нетрудно собрать минималистический ансамбль, используя базовые вещи (футболки, рубашки, платья, жилеты, брюки, шорты).

Стилистка предлагает вдохновиться подборкой интересных идей в стиле минимализм. Платонова добавляет, что он не всюду "чист", в некоторых образах есть небольшие отступления от минимализма в его классическом понимании, однако все варианты очень лаконичны и универсальны.

Образы в стиле минимализм

Стильные летние аутфиты

Минималистические ансамбли с юбками и шортами

Сдержанная цветовая гамма

Тотал белые луки

Жилет станет изюминкой образа

Идеальные платья для лета

Вечно модное черно-белое сочетание

В таком можно и в офис, и на прогулку

Красивые и комфортные наряды

Ранее "Телеграф" рассказывал, что завершить образ этим летом помогут трендовые аксессуары. В топе тенденций оказались чокеры-цветы, ленты, шнурки и другие стильные украшения.