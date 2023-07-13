Эта стрижка никогда не выходит из моды: десять стильных вариантов боба, актуальных в 2023 году (фото)

Если ищите удачный вариант стрижки, то боб подойдет идеально

Актуальная прическа – залог роскошного образа. Как бы не менялись тренды, всегда остается в моде стрижка боб. Этот вариант подойдет едва ли не любой форме лица, не зря боб считается классикой.

Как пишет Glamour, укороченная стрижка с длиной до подбородка сразу привлекает внимание. В 2023 году стоит обратить внимание на десять трендовых вариантов боба.

Боб — короткая стрижка, когда волосы спадают до шеи, как правило, вдоль линии подбородка. Сегодня существует уйма вариаций этой прически, один из популярных – удлиненный боб, в таком случае волосы опускаются до плеч.

Классический боб, длина которого находится между подбородком и плечами, подойдет любой форме лица. Если у вас круглый тип, то эта прическа удлинит черты лица. На овале удачно будет смотреться как ровный, так и вьющийся вариант боба.

Лицам в форме сердца лучше выбирать длину до челюсти а-ля каре. Тогда как "квадратам" и "прямоугольникам" следует обратить внимание на французский боб до плеч или боб с прямой челкой.

Стрижка боб

Стильная прическа

Челка добавит игривости

Непрямой пробор

Удобно и красиво

Нежные локоны

Смелое окрашивание

Универсальный вариант стрижки

Прическа для выходов в свет

Удлиненный боб

Трендовая длина и челка

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