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Эта стрижка никогда не выходит из моды: десять стильных вариантов боба, актуальных в 2023 году (фото)

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Стрижка боб – вечная классика
Стрижка боб – вечная классика. Фото Freepik

Если ищите удачный вариант стрижки, то боб подойдет идеально

Актуальная прическа – залог роскошного образа. Как бы не менялись тренды, всегда остается в моде стрижка боб. Этот вариант подойдет едва ли не любой форме лица, не зря боб считается классикой.

Как пишет Glamour, укороченная стрижка с длиной до подбородка сразу привлекает внимание. В 2023 году стоит обратить внимание на десять трендовых вариантов боба.

Боб — короткая стрижка, когда волосы спадают до шеи, как правило, вдоль линии подбородка. Сегодня существует уйма вариаций этой прически, один из популярных – удлиненный боб, в таком случае волосы опускаются до плеч.

Классический боб, длина которого находится между подбородком и плечами, подойдет любой форме лица. Если у вас круглый тип, то эта прическа удлинит черты лица. На овале удачно будет смотреться как ровный, так и вьющийся вариант боба.

Лицам в форме сердца лучше выбирать длину до челюсти а-ля каре. Тогда как "квадратам" и "прямоугольникам" следует обратить внимание на французский боб до плеч или боб с прямой челкой.

Стрижка боб

Стрижка боб
Стильная прическа
Стрижка боб
Челка добавит игривости
Стрижка боб
Непрямой пробор
Стрижка боб
Удобно и красиво
Стрижка боб
Нежные локоны
Стрижка боб
Смелое окрашивание
Стрижка боб
Универсальный вариант стрижки
Стрижка боб
Прическа для выходов в свет
Стрижка боб
Удлиненный боб
Стрижка боб
Трендовая длина и челка

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать актуальную стрижку женщинам за 50. Правильная прическа подчеркнет красоту ваших волос.

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#Прическа #Стрижка