Эта стрижка никогда не выходит из моды: десять стильных вариантов боба, актуальных в 2023 году (фото)
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Если ищите удачный вариант стрижки, то боб подойдет идеально
Актуальная прическа – залог роскошного образа. Как бы не менялись тренды, всегда остается в моде стрижка боб. Этот вариант подойдет едва ли не любой форме лица, не зря боб считается классикой.
Как пишет Glamour, укороченная стрижка с длиной до подбородка сразу привлекает внимание. В 2023 году стоит обратить внимание на десять трендовых вариантов боба.
Боб — короткая стрижка, когда волосы спадают до шеи, как правило, вдоль линии подбородка. Сегодня существует уйма вариаций этой прически, один из популярных – удлиненный боб, в таком случае волосы опускаются до плеч.
Классический боб, длина которого находится между подбородком и плечами, подойдет любой форме лица. Если у вас круглый тип, то эта прическа удлинит черты лица. На овале удачно будет смотреться как ровный, так и вьющийся вариант боба.
Лицам в форме сердца лучше выбирать длину до челюсти а-ля каре. Тогда как "квадратам" и "прямоугольникам" следует обратить внимание на французский боб до плеч или боб с прямой челкой.
Стрижка боб
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