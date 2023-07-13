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Как выбрать купальник, чтобы "спрятать" лишнее: 12 фасонов, чтобы подать фигуру в выгодном свете (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
Купальник – маст-хэв лета
Купальник – маст-хэв лета. Фото pexels.com

С правильным кроем купальника ваши формы будут просто прекрасны

Невозможно представить летний гардероб без стильного купальника. Даже если вы не планируете отправляться в отпуск, эта вещь пригодится для выходных у местного водоема или похода в городской пляжный комплекс. Главное, выбрать правильный крой, который бы скрывал недостатки фигуры, а не выпячивал их.

Стоит обратить внимание на 12 фасонов купальников, которые помогут скорректировать зоны с лишним весом и скрыть живот. Об этом рассказывает издание Woman and home.

Слитный или раздельный купальник – выбор за вами. Только выбирайте свой размер, купальник должен хорошо сидеть, при этом не сдавливать тело, но и не быть просторным. Стилисты советуют обращать внимание на бренды корректирующего белья, они часто выпускают хорошие фасоны купальников. В таких моделях обычно предусмотрен крой, который поможет скорректировать фигуру, и специальная подкладка, чтобы "спрятать" отложения в талии.

Чтобы скрыть лишний вес с помощью купальника, учитывайте посадку – высокая талия самый лучший вариант. Принт поможет сделать акцент на одной из частей фигуры. Как альтернативу привычным раздельным купальникам, попробуйте примерить комплект с юбкой или шортами (отменный вариант для тех, кто не хочет открывать зону ягодиц).

Купальник плюс сайз
Стильный стильный купальник
Купальник плюс сайз
Высокая талия
Купальник плюс сайз
Яркий принт
Купальник плюс сайз
Контраст принтов
Купальник плюс сайз
Эффектная расцветка
Купальник плюс сайз
Завышенная посадка
Купальник плюс сайз
Купальник с шортиками
Купальник плюс сайз
Фасоны с драпировкой
Купальник плюс сайз
Красивый цвет
Купальник плюс сайз
Вариант с юбочкой
Купальник плюс сайз
Хороший крой
Купальник плюс сайз
Всегда актуальный черный

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать удачный фасон джинсов. Небольшие подсказки помогут скрыть недостатки фигуры.

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#Стиль #Купальник