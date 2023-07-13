Как выбрать купальник, чтобы "спрятать" лишнее: 12 фасонов, чтобы подать фигуру в выгодном свете (фото)
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С правильным кроем купальника ваши формы будут просто прекрасны
Невозможно представить летний гардероб без стильного купальника. Даже если вы не планируете отправляться в отпуск, эта вещь пригодится для выходных у местного водоема или похода в городской пляжный комплекс. Главное, выбрать правильный крой, который бы скрывал недостатки фигуры, а не выпячивал их.
Стоит обратить внимание на 12 фасонов купальников, которые помогут скорректировать зоны с лишним весом и скрыть живот. Об этом рассказывает издание Woman and home.
Слитный или раздельный купальник – выбор за вами. Только выбирайте свой размер, купальник должен хорошо сидеть, при этом не сдавливать тело, но и не быть просторным. Стилисты советуют обращать внимание на бренды корректирующего белья, они часто выпускают хорошие фасоны купальников. В таких моделях обычно предусмотрен крой, который поможет скорректировать фигуру, и специальная подкладка, чтобы "спрятать" отложения в талии.
Чтобы скрыть лишний вес с помощью купальника, учитывайте посадку – высокая талия самый лучший вариант. Принт поможет сделать акцент на одной из частей фигуры. Как альтернативу привычным раздельным купальникам, попробуйте примерить комплект с юбкой или шортами (отменный вариант для тех, кто не хочет открывать зону ягодиц).
Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать удачный фасон джинсов. Небольшие подсказки помогут скрыть недостатки фигуры.