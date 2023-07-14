Укр

Короткие женские стрижки 2023: красивые трендовые прически, которые легко укладывать (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
1409
Трендовые короткие стрижки 2023 - фото Новость обновлена 14 июля 2023, 08:18
Трендовые короткие стрижки 2023 - фото. Фото santeplusmag.com

Короткая стрижка — это идеальный вариант, чтобы добавить жизни, движения и объема вашим волосам.

Иметь длинные волосы — это хорошо, но надо признать, что ухаживать за ними довольно хлопотно. Вы можете часами распутывать и расчесывать их. Полная противоположность — короткие волосы, которые требуют гораздо меньшего ежедневного внимания. В качестве бонуса, помимо облегчения ухода, короткие стрижки значительно снижают риск ломкости, выпадения и секущихся кончиков.

Помимо того, что многослойные короткие стрижки не требуют особого ухода, они предлагают широкий выбор стилей. К примеру, короткая стрижка пикси сделает вас на несколько лет моложе.

Также короткие многослойные стрижки — это отличный способ добавить волосам "бодрости". Более того, если у вас тонкие волосы — это шикарный вариант, чтобы сделать их более объемными. Помимо этого, короткие многослойные стрижки пойдут и обладательницам густых и кудрявых волос, помогая их хозяйкам управлять неподатливыми пушистыми локонами.

В общем, какой бы стиль вы ни искали, если вы мечтаете изменить свой образ, следующие модели не оставят вас равнодушными.

Трендовые короткие стрижки 2023: фото

пикси на кудрявые волосы
многослойный боб
Пикси с прямой челкой
стрижка на кудрявые волосы
Угловой боб
Короткая стрижка с длинной боковой челкой
Короткие слоистые волосы с тупыми концами
короткая пикси
каре с рваными кончиками
ультра короткая пикси
короткая стрижка на кудрявые волосы
короткая стрижка на волнистые волосы
пикси с челкой
боб
пикси
каре
стрижка пикси в волосами назад

"Телеграф" писал ранее, какие прически и стрижки не подходят женщинам за 50 лет. Стилисты указали на ряд важных моментов.

Теги:
#Мода #Стиль #Прическа #Стрижка