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Повседневный, разноцветный, нюдовый и не только: лучшие идеи модного маникюра на лето 2023 года (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Маникюр на лето 2023 года - тренды Новость обновлена 14 июля 2023, 12:47
Маникюр на лето 2023 года - тренды. Фото pexels.com

Актуальный тренд лета 2023 — пастельные тона

Маникюр – это роскошь всех женщин: он украшает ногти, а также поднимает настроение. Каждый год появляется все новые палитры цветов лака, новые дизайны и формы, которые не оставляют равнодушной ни одну модницу. А также значительно усложняют выбор дизайна ногтей.

Чтобы вам было проще выбрать себе маникюр, мы рассказываем о главных трендах в нейл-дизайне каждый сезон. А также делимся красочными и свежими фотоидеями, которые вы можете продемонстрировать своему мастеру.

Тенденции маникюра в 2023 году

  • Точки или "точечные ногти"

Вы будете в восторге от простоты этого маникюра, рассчитывая лишь на несколько маленьких точек лака, которые в мгновение ока украсят ноготки и придадут им довольно тонкий утонченный штрих.

  • Разноцветные абстрактные узоры

Идея проста и привлекательна: асимметрия — девиз этого маникюра, в котором каждый ноготь украшен одним или несколькими разными узорами.

  • Цветной французский маникюр

Тренд французского маникюра вернулся с удвоенной силой, добавив в свой "рацион" немного цвета. Вы можете выбирать любой оттенок, который только хочется.

  • Ногти с эффектом хрома

Эффект хрома привносит в маникюр много света и неординарности.

  • Голые ногти

Нюдовые ногти с молочным эффектом, которые заставят вас выглядеть чистыми без особых усилий.

Маникюр на лето 2023 года - с разноцветными точками
Маникюр на лето 2023 года - хромированый
Маникюр на лето 2023 года - нюдовый
Маникюр на лето 2023 года - хром
Маникюр на лето 2023 года - с точками
Маникюр на лето 2023 года - минимализм
Маникюр на лето 2023 года - лавандовый хром
Маникюр на лето 2023 года - золото хром
Маникюр на лето 2023 года - розовый френч
Маникюр на лето 2023 года - нюд
Маникюр на лето 2023 года - двойной френч
Маникюр на лето 2023 года - нюд с золотом
Маникюр на лето 2023 года - красный френч
Маникюр на лето 2023 года - перепелиное яйцо
Маникюр на лето 2023 года - абстрактный
Маникюр на лето 2023 года - абстракция
Маникюр на лето 2023 года - точки
Маникюр на лето 2023 года - точки

Ранее "Телеграф" рассказывал, как создать актуальный и стильный маникюр в морской тематике. Ракушки, капли воды, оттенки синего и не только – элементы дизайна, которые оказались в топе летних нейл-тенденций.

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