Выглядит стильно и нежно: какие цвета маникюра обладают "омолаживающим" эффектом

Темные оттенки в таком случае лучше исключить

Каждая девушка хочет, чтобы ее ногти и руки выглядели ухоженно и красиво, поэтому следит за главными nail-тенденциями этого лета. Но если вы хотите скрыть на коже определенные недостатки и визуально ее "омолодить", тогда следует знать, какие оттенки лака выбирать во время создания своего маникюра.

Эксперты в материале SantePlus рассказали, что от темных цветов в данном случае следует отказаться, потому что они, наоборот, "старят" руки. А вот для сохранения молодости лучше всего подойдут три следующих оттенка.

Какие цвета ногтей омолаживают руки

Красный

Этот цвет всегда пользуется большой популярностью, потому что ассоциируется со страстью, энергией, азартом. С его помощью можно создать женственный и элегантный маникюр, который отвлечет внимание от многих нюансов на руках. Красный маникюр будет отлично сочетаться с любой одеждой и точно будет выделять вас среди остальных.

Стильные цвета с "омолаживающим" эффектом

Светло-розовый

Это стильный, молодежный и легкий цвет, который можно комбинировать с различными техниками. Он обладает "омолаживающим" эффектом, поднимает настроение и отлично впишется в ваш летний look.

какие цвета маникюра "омолаживают" руки

Оранжевый

Еще один цвет, который с легкостью поможет "омолодить" ваши руки, потому что добавляет женственности, элегантности, радости и нежности. Оранжевые оттенки идеально подходят для летнего сезона, демонстрируя спокойствие и смелость.

какой маникюр сделать летом 2023

"Телеграф" писал ранее, с каким маникюром вы точно станете "королевой пляжа". Эксперты подсказали несколько крутых идей.