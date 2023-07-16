Не просто френч, а с изюминкой: 12 нейл-дизайнов, чтобы освежить французский маникюр (фото)

Если вам надоел традиционный французский маникюр, попробуйте добавить цвета и блеска

Как бы не менялись тенденции нейл-арта, французский маникюр остается классикой и базой. Сегодня френч переживает новую волну популярности, однако выглядит более свежим и эффектным.

Обратите внимание на 12 стильных идей французского маникюра. Такой нейл-дизайн украсит ногти любых длин и форм, пишет Byrdie.

Модницы могут не придерживаться классической формулы френча: нейтральной основы и белых кончиков ногтей. В наши дни в моде игра с цветом, текстурой и необычным дизайном. Проще говоря, вы покрываете кончик и основную поверхность ногтевой пластины разными лаками, но добавляете какую-то изюминку.

Интересная деталь трендового френча – двойная отделка. Вы можете нанести на ногти контрастные основу и лак на кончики, будь то матовый и глянцевый микс, металлический или мерцающий тон. Монохромный нейл-арт или комбинация разных цветов освежат привычный французский маникюр.

Идеи французского маникюра

Принт + белые кончики

Блестящая основа - изюминка маникюра

Контраст матовости и глянца

Мерцающие контуры

Больше цвета

Глубокий оттенок

Стильный нейл-арт

Необычный дизайн френча

Микс блеска и матовой основы

Блестящие акценты

Стильный цветной френч

Вечно актуальный черный

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