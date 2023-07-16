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Не просто френч, а с изюминкой: 12 нейл-дизайнов, чтобы освежить французский маникюр (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
Френч может быть ярким Новость обновлена 16 июля 2023, 11:50
Френч может быть ярким. Фото Freepik

Если вам надоел традиционный французский маникюр, попробуйте добавить цвета и блеска

Как бы не менялись тенденции нейл-арта, французский маникюр остается классикой и базой. Сегодня френч переживает новую волну популярности, однако выглядит более свежим и эффектным.

Обратите внимание на 12 стильных идей французского маникюра. Такой нейл-дизайн украсит ногти любых длин и форм, пишет Byrdie.

Модницы могут не придерживаться классической формулы френча: нейтральной основы и белых кончиков ногтей. В наши дни в моде игра с цветом, текстурой и необычным дизайном. Проще говоря, вы покрываете кончик и основную поверхность ногтевой пластины разными лаками, но добавляете какую-то изюминку.

Интересная деталь трендового френча – двойная отделка. Вы можете нанести на ногти контрастные основу и лак на кончики, будь то матовый и глянцевый микс, металлический или мерцающий тон. Монохромный нейл-арт или комбинация разных цветов освежат привычный французский маникюр.

Идеи французского маникюра

Необычный французский маникюр
Принт + белые кончики
Блестящий французский маникюр
Блестящая основа - изюминка маникюра
Необычный французский маникюр
Контраст матовости и глянца
Необычный французский маникюр
Мерцающие контуры
Яркий французский маникюр
Больше цвета
Цветной французский маникюр
Глубокий оттенок
Цветной французский маникюр
Стильный нейл-арт
Цветной французский маникюр
Необычный дизайн френча
Цветной французский маникюр
Микс блеска и матовой основы
Цветной французский маникюр
Блестящие акценты
Цветной французский маникюр
Стильный цветной френч
Черный французский маникюр
Вечно актуальный черный

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой маникюр сделает вас королевой пляжного сезона. Морские оттенки, ракушки, песочные тона и не только вырвались в тренды этим летом. Если же вы любите сдержанный нейл-арт, то обратите внимание на красивые идеи нюдового маникюра, который всегда в моде.

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#Маникюр #Французский маникюр