Как стильно носить обычную майку: красивые летние образы, которые легко повторить (фото)

С майкой можно составить не только удобные, а и стильные аутфиты в любую погоду

Обычная майка – обязательный элемент базового гардероба летом 2023 года. С этой вещью можно собрать стильные минималистические образы для жаркой погоды или использовать для трендового многослойного аутфита в более прохладные дни.

Как стильно носить майку этим летом? Подробнее об этом рассказывает украинская стилистка под ником stylist.inna в Instagram.

Пожалуй, по словам стилистки, нет ничего более универсального, чем обычная майка в летнем гардеробе. Стилистические возможности этой вещи безграничны. Лаконичный крой, удобный и красивый одновременно, впишется едва ли не в любой летний образ.

Стилистка рекомендует носить майку как отдельный элемент с джинсами, юбкой или шортами, штанами. Второй вариант: добавить к обычной майке верхний слой в виде пиджака, жилетки или рубашки.

Смотрите стильные летние образы с обычной майкой, которые легко повторить. Такие луки идеально подойдут на выход, для прогулки, в кино, для отдыха и даже в офис. Поэтому смело добавляйте майку в свою базовую капсулу. Наиболее универсальными будут белый, черный, серый, бежевый цвета.

Стильные летние образы с майкой

С рубашкой или без

С юбками

С денимом

С брюками

С шортами

С сатином

С комплектами

С карго

С брюками

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