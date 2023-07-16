Как стильно носить обычную майку: красивые летние образы, которые легко повторить (фото)
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С майкой можно составить не только удобные, а и стильные аутфиты в любую погоду
Обычная майка – обязательный элемент базового гардероба летом 2023 года. С этой вещью можно собрать стильные минималистические образы для жаркой погоды или использовать для трендового многослойного аутфита в более прохладные дни.
Как стильно носить майку этим летом? Подробнее об этом рассказывает украинская стилистка под ником stylist.inna в Instagram.
Пожалуй, по словам стилистки, нет ничего более универсального, чем обычная майка в летнем гардеробе. Стилистические возможности этой вещи безграничны. Лаконичный крой, удобный и красивый одновременно, впишется едва ли не в любой летний образ.
Стилистка рекомендует носить майку как отдельный элемент с джинсами, юбкой или шортами, штанами. Второй вариант: добавить к обычной майке верхний слой в виде пиджака, жилетки или рубашки.
Смотрите стильные летние образы с обычной майкой, которые легко повторить. Такие луки идеально подойдут на выход, для прогулки, в кино, для отдыха и даже в офис. Поэтому смело добавляйте майку в свою базовую капсулу. Наиболее универсальными будут белый, черный, серый, бежевый цвета.
Стильные летние образы с майкой
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