Лучшая стрижка на длинные волосы: стильные варианты многослойных причесок (фото)

Такие стрижки оживят вашу прическу и придадут движения вашей длине.

Тренд 2023 года — это короткие стрижки, однако не все модницы рискуют обрезать свои локоны, да и некоторым такие "фасоны" просто-напросто не идут. Если вы не хотите жертвовать длиной ваших волос. Оставьте их такими, какие они есть, и подстригите пряди градиентно.

Длинные слоистые волосы подчеркивают объем прически. Причем, чем гуще ваши волосы, тем удачнее эта прическа. Однако на тонких волосах стрижка смотрится не менее эффектно — вы придадите волосам объем, не подстригая их коротко.

Более того, длинные слоистые волосы идут практически всем женщинам, вне зависимости от черт лица. Также, слоистые и волнистые пряди идеально подходят для придания объема и рельефности волосам.

Можно также дополнить длинные многослойные волны короткой челкой, чтобы привлечь внимание к глазам. Так они будут смотреться красивее.

И еще одно не менее важное преимущество этой стрижки — вам не нужно будет часто ходить к парикмахеру, чтобы сделать прическу, за исключением, конечно, того, чтобы освежить кончики.

Многослойные стрижки на длинные волосы 2023: фото

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