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Лучшая стрижка на длинные волосы: стильные варианты многослойных причесок (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Многослойные стрижки на длинные волосы 2023 - фото Новость обновлена 17 июля 2023, 08:24
Многослойные стрижки на длинные волосы 2023 - фото. Фото pexels.com

Такие стрижки оживят вашу прическу и придадут движения вашей длине.

Тренд 2023 года — это короткие стрижки, однако не все модницы рискуют обрезать свои локоны, да и некоторым такие "фасоны" просто-напросто не идут. Если вы не хотите жертвовать длиной ваших волос. Оставьте их такими, какие они есть, и подстригите пряди градиентно.

Длинные слоистые волосы подчеркивают объем прически. Причем, чем гуще ваши волосы, тем удачнее эта прическа. Однако на тонких волосах стрижка смотрится не менее эффектно — вы придадите волосам объем, не подстригая их коротко.

Более того, длинные слоистые волосы идут практически всем женщинам, вне зависимости от черт лица. Также, слоистые и волнистые пряди идеально подходят для придания объема и рельефности волосам.

Можно также дополнить длинные многослойные волны короткой челкой, чтобы привлечь внимание к глазам. Так они будут смотреться красивее.

И еще одно не менее важное преимущество этой стрижки — вам не нужно будет часто ходить к парикмахеру, чтобы сделать прическу, за исключением, конечно, того, чтобы освежить кончики.

Многослойные стрижки на длинные волосы 2023: фото

Многослойные стрижки на длинные волосы 2023
Многослойные стрижки на длинные волосы 2023
Многослойные стрижки на длинные волосы 2023
Многослойные стрижки на длинные волосы 2023
Многослойные стрижки на длинные волосы 2023
Многослойные стрижки на длинные волосы 2023
Многослойные стрижки на длинные волосы 2023
Многослойные стрижки на длинные волосы 2023
Многослойные стрижки на длинные волосы 2023
Многослойные стрижки на длинные волосы 2023
Многослойные стрижки на длинные волосы 2023

"Телеграф" писал ранее, какие прически и стрижки не подходят женщинам за 50 лет. Стилисты указали на ряд важных моментов.

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#Мода #Прическа #Стрижка