Омолаживающий маникюр: цвета лака для ногтей, которые сделают ваши руки свежими и красивыми (фото)
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Лак для ногтей — это то, что делает ваши руки красивыми
Как и одежда, каждый аксессуар, который мы носим, заставляет нас выглядеть старше или моложе. Даже наши ногти! Есть цвета, такие как красный или темно-синий, которые состарят ваши руки. Если вы хотите избежать этого, лучше обратить внимание на один из следующих цветовых оттенков.
Оттенки лака для ногтей способны придать вам шикарный и гламурный оттенок, который ко всему еще и омолодит ваши руки. Отдайте предпочтение свежим и сдержанным цветам, и избегайте темных и кричащих оттенков.
Маникюр "с омолаживающим" эффектом: топ-8 цветов лака
- Белый — вечная классика, благодаря которой ваши руки выглядят моложе.
- Светло-коричневый — ни в коем случае не выбирайте темные оттенки.
- Мятный — модный цвет, который подходит для бесконечного количества дизайнов.
- Радуга — это не цвет, а стиль, который явно омолаживает руки.
- Веселые и жизнерадостные цвета — оттенки, вызывающие счастье, например небесно-голубой или солнечно желтый.
- Сиреневый цвет — один из самых модных оттенков сезона.
- Черный и белый — хотя темные тона и старят руки, сочетание их с белым создаст идеальный баланс.
- Любой пастельный оттенок или их сочетание — эти цвета актуальны, свежи и эстетичны.
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