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Омолаживающий маникюр: цвета лака для ногтей, которые сделают ваши руки свежими и красивыми (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Избегайте длинных и заостренных ногтей Новость обновлена 17 июля 2023, 13:29
Избегайте длинных и заостренных ногтей. Фото pexels.com

Лак для ногтей — это то, что делает ваши руки красивыми

Как и одежда, каждый аксессуар, который мы носим, ​​заставляет нас выглядеть старше или моложе. Даже наши ногти! Есть цвета, такие как красный или темно-синий, которые состарят ваши руки. Если вы хотите избежать этого, лучше обратить внимание на один из следующих цветовых оттенков.

Оттенки лака для ногтей способны придать вам шикарный и гламурный оттенок, который ко всему еще и омолодит ваши руки. Отдайте предпочтение свежим и сдержанным цветам, и избегайте темных и кричащих оттенков.

Маникюр "с омолаживающим" эффектом: топ-8 цветов лака

  • Белый — вечная классика, благодаря которой ваши руки выглядят моложе.
  • Светло-коричневый — ни в коем случае не выбирайте темные оттенки.
  • Мятный — модный цвет, который подходит для бесконечного количества дизайнов.
  • Радуга — это не цвет, а стиль, который явно омолаживает руки.
  • Веселые и жизнерадостные цвета — оттенки, вызывающие счастье, например небесно-голубой или солнечно желтый.
  • Сиреневый цвет — один из самых модных оттенков сезона.
  • Черный и белый — хотя темные тона и старят руки, сочетание их с белым создаст идеальный баланс.
  • Любой пастельный оттенок или их сочетание — эти цвета актуальны, свежи и эстетичны.
Маникюр "с омолаживающим" эффектом
Маникюр "с омолаживающим" эффектом
Маникюр "с омолаживающим" эффектом
Маникюр "с омолаживающим" эффектом
Маникюр "с омолаживающим" эффектом
Маникюр "с омолаживающим" эффектом
Маникюр "с омолаживающим" эффектом
Маникюр "с омолаживающим" эффектом
Маникюр "с омолаживающим" эффектом
Маникюр "с омолаживающим" эффектом
Маникюр "с омолаживающим" эффектом

"Телеграф" писал ранее, с каким маникюром вы точно станете "королевой пляжа". Эксперты подсказали несколько крутых идей.

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