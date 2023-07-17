Омолаживающий маникюр: цвета лака для ногтей, которые сделают ваши руки свежими и красивыми (фото)

Лак для ногтей — это то, что делает ваши руки красивыми

Как и одежда, каждый аксессуар, который мы носим, ​​заставляет нас выглядеть старше или моложе. Даже наши ногти! Есть цвета, такие как красный или темно-синий, которые состарят ваши руки. Если вы хотите избежать этого, лучше обратить внимание на один из следующих цветовых оттенков.

Оттенки лака для ногтей способны придать вам шикарный и гламурный оттенок, который ко всему еще и омолодит ваши руки. Отдайте предпочтение свежим и сдержанным цветам, и избегайте темных и кричащих оттенков.

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Белый — вечная классика, благодаря которой ваши руки выглядят моложе.

Светло-коричневый — ни в коем случае не выбирайте темные оттенки.

Мятный — модный цвет, который подходит для бесконечного количества дизайнов.

Радуга — это не цвет, а стиль, который явно омолаживает руки.

Веселые и жизнерадостные цвета — оттенки, вызывающие счастье, например небесно-голубой или солнечно желтый.

Сиреневый цвет — один из самых модных оттенков сезона.

Черный и белый — хотя темные тона и старят руки, сочетание их с белым создаст идеальный баланс.

Любой пастельный оттенок или их сочетание — эти цвета актуальны, свежи и эстетичны.

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