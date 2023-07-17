Семь фасонов платьев, чтобы скрыть лишнее в талии: эти вещи легко впишутся в летний гардероб (фото)
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"Умное" платье обеспечит безупречность вашему образу
Платье – обязательный элемент летнего гардероба. Эта вещь украсит любую фигуру, важно только найти правильный фасон. К тому же определенный крой может скрыть отложения в зоне живота.
Обратите внимание на семь вариантов платьев, которые сделают силуэт более стройным и "спрячут" живот. Об этом пишет журнал Woman and home.
Лучшие фасоны платьев, чтобы скрыть животик
Платье с запахом – один из самых универсальных фасонов, так как идет большинству типов фигур. Хороший крой отведет внимание от лишнего на талии, а V-образный вырез выгодно подчеркнет грудь. Можете выбирать платья с запахом с мягкими рюшами спереди или аккуратными драпировками.
Платья в стиле ампир – отличный выбор. Фасон привлечет внимание к самой стройной части вашего туловища благодаря более высокой линии талии. Наиболее удачные расклешенные или трапециевидные платья.
Платье-трапеция не менее удачно скрывает лишние сантиметры. Такой фасон не слишком облегает живот, а вот бюст подает в наилучшем свете. Чем вы ниже, тем более короткую длину вам следует носить.
Рюши – отменный способ скрыть животик. Незначительные складки и мягкая драпировка "прячут" лишнее, зато помогают создать иллюзию более узкой талии.
Принтованные платья могут стать альтернативой. Правильный принт сработает как некий камуфляж и поможет скрыть недостатки. К тому же, принт добавит вашему образу яркости.
Платья с эффектом оптической иллюзии — элегантный способ не только скрыть живот, но и создать необходимые изгибы. Именно такой фасон часто называют "умным" платьем.
Завышенная линия талии поможет убрать акцент с отложений. Главное, вещь должна хорошо сидеть на вашей фигуре. Отличный вариант – платье прямого кроя с высокой талией.
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