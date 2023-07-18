Воспользуйтесь маленькой хитростью: какие цвета одежды делают фигуру стройнее

При формировании образа цвет играет важное значение

Есть цвета, благодаря которым свой look можно сделать более дорогим, а есть оттенки, способные визуально сделать фигуру стройнее. И эти хитрости можно легко применять при формировании стильного образа.

Эксперты в материале Apostrophe рассказали, какие же цвета одежды следует выбирать девушкам, которые хотят скрыть недостатки и выглядеть более стройными.

Какие цвета в одежде помогут выглядеть стройнее

Визуальный обман связан со способностью цветного предмета отражать или поглощать световые лучи. Стилисты говорят, что фактические цвета (красный, синий, зеленый, фиолетовый) не влияют на воспринимаемый вес. Но важно учитывать яркость и насыщенность оттенка одежды. Как правило, такие цвета будут делать фигуру более стройной.

Если же вам не хочется сильно выделяться среди толпы, тогда используйте приглушенные или темные цвета в качестве основы, но делайте яркие акценты в своем образе, например, выберите насыщенного цвета сумочку, туфли или головной убор. Такие детали помогут отвлечь внимание от "проблемных зон".

Также эксперты советуют использовать принцип контраста и силуэта. Контраст в вашей собственной одежде должен подчеркивать выигрышные области и скрывать проблемные.

"Телеграф" писал ранее, какие цвета одежды следует выбирать в жаркую погоду. Они не притягивают солнечные лучи, помогая поддерживать температуру тела комфортной.