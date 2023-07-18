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Модный маникюр 2023 на короткие ногти: стильные идеи на любой вкус и цвет (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Маникюр на короткие ногти 2023 - фото Новость обновлена 18 июля 2023, 13:23
Маникюр на короткие ногти 2023 - фото

Откройте для себя модные идеи маникюра, которые украсят ваши руки

Попрощайтесь с длинными, неудобными и иногда даже эксцентричными ногтями — 2023 год знаменует собой возвращение коротких, шикарных и сдержанных ногтей. Уступите место разбавленному, минималистскому и нежному маникюру для более естественного эффекта.

Нейл-арт по-прежнему на повестке дня, и он отдает почетное место изысканным или мраморным рисункам, дополненным пастельной цветовой палитрой или теплыми тонами с небольшим оттенком блеска. Какие тренды дизайна ногтей на короткие ногти в 2023 году — далее в материале.

Тренды маникюра на короткие ногти 2023: фото

  • Нюдовые ногти

Сделайте ставку на лаконичный бежевый, одновременно простой и элегантный, который гармонично сочетается со всеми формами ногтей. А для особых случаев не стесняйтесь придать своим ногтям немного больше блеска.

  • Эффект фольги

Нейл-арт с фольгой стал хитом сезона. Вы можете носить его с любой палитрой цветов.

  • Французский маникюр

Эта тенденция актуальна как никогда: эта техника сильно изменилась и теперь предлагает множество возможностей. Отдельное внимание стоит обратить внимание на красочный френч.

  • Паутина на кончиках пальцев

Вы также можете дополнить паутину хорошо прорисованными линиями, небольшими цветными пятнами или даже скрупулезным геометрическим узором.

  • Мраморный эффект

Еще один главный тренд года: "нейл-арт с эффектом мрамора". Он просто состоит в воспроизведении рисунка мрамора на ваших ногтях.

  • В стиле "перепелиные яйца"

Независимо от того, выбираете ли вы матовую или глянцевую поверхность с нейтральными и мягкими оттенками, ваш маникюр произведет фурор.

Маникюр на короткие ногти 2023 - фото
Маникюр на короткие ногти 2023 - фото
Маникюр на короткие ногти 2023 - фото
Маникюр на короткие ногти 2023 - фото
Маникюр на короткие ногти 2023 - фото
Маникюр на короткие ногти 2023 - фото
Маникюр на короткие ногти 2023 - фото
Маникюр на короткие ногти 2023 - фото
Маникюр на короткие ногти 2023 - фото
Маникюр на короткие ногти 2023 - фото
Маникюр на короткие ногти 2023 - фото
Маникюр на короткие ногти 2023 - фото
Маникюр на короткие ногти 2023 - фото

Ранее "Телеграф" рассказывал, как создать актуальный и стильный маникюр в морской тематике. Ракушки, капли воды, оттенки синего и не только – элементы дизайна, которые оказались в топе летних нейл-тенденций.

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