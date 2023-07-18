Модный маникюр 2023 на короткие ногти: стильные идеи на любой вкус и цвет (фото)
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Откройте для себя модные идеи маникюра, которые украсят ваши руки
Попрощайтесь с длинными, неудобными и иногда даже эксцентричными ногтями — 2023 год знаменует собой возвращение коротких, шикарных и сдержанных ногтей. Уступите место разбавленному, минималистскому и нежному маникюру для более естественного эффекта.
Нейл-арт по-прежнему на повестке дня, и он отдает почетное место изысканным или мраморным рисункам, дополненным пастельной цветовой палитрой или теплыми тонами с небольшим оттенком блеска. Какие тренды дизайна ногтей на короткие ногти в 2023 году — далее в материале.
Тренды маникюра на короткие ногти 2023: фото
- Нюдовые ногти
Сделайте ставку на лаконичный бежевый, одновременно простой и элегантный, который гармонично сочетается со всеми формами ногтей. А для особых случаев не стесняйтесь придать своим ногтям немного больше блеска.
- Эффект фольги
Нейл-арт с фольгой стал хитом сезона. Вы можете носить его с любой палитрой цветов.
- Французский маникюр
Эта тенденция актуальна как никогда: эта техника сильно изменилась и теперь предлагает множество возможностей. Отдельное внимание стоит обратить внимание на красочный френч.
- Паутина на кончиках пальцев
Вы также можете дополнить паутину хорошо прорисованными линиями, небольшими цветными пятнами или даже скрупулезным геометрическим узором.
- Мраморный эффект
Еще один главный тренд года: "нейл-арт с эффектом мрамора". Он просто состоит в воспроизведении рисунка мрамора на ваших ногтях.
- В стиле "перепелиные яйца"
Независимо от того, выбираете ли вы матовую или глянцевую поверхность с нейтральными и мягкими оттенками, ваш маникюр произведет фурор.
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