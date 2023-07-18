Модный маникюр 2023 на короткие ногти: стильные идеи на любой вкус и цвет (фото)

Откройте для себя модные идеи маникюра, которые украсят ваши руки

Попрощайтесь с длинными, неудобными и иногда даже эксцентричными ногтями — 2023 год знаменует собой возвращение коротких, шикарных и сдержанных ногтей. Уступите место разбавленному, минималистскому и нежному маникюру для более естественного эффекта.

Нейл-арт по-прежнему на повестке дня, и он отдает почетное место изысканным или мраморным рисункам, дополненным пастельной цветовой палитрой или теплыми тонами с небольшим оттенком блеска. Какие тренды дизайна ногтей на короткие ногти в 2023 году — далее в материале.

Тренды маникюра на короткие ногти 2023: фото

Нюдовые ногти

Сделайте ставку на лаконичный бежевый, одновременно простой и элегантный, который гармонично сочетается со всеми формами ногтей. А для особых случаев не стесняйтесь придать своим ногтям немного больше блеска.

Эффект фольги

Нейл-арт с фольгой стал хитом сезона. Вы можете носить его с любой палитрой цветов.

Французский маникюр

Эта тенденция актуальна как никогда: эта техника сильно изменилась и теперь предлагает множество возможностей. Отдельное внимание стоит обратить внимание на красочный френч.

Паутина на кончиках пальцев

Вы также можете дополнить паутину хорошо прорисованными линиями, небольшими цветными пятнами или даже скрупулезным геометрическим узором.

Мраморный эффект

Еще один главный тренд года: "нейл-арт с эффектом мрамора". Он просто состоит в воспроизведении рисунка мрамора на ваших ногтях.

В стиле "перепелиные яйца"

Независимо от того, выбираете ли вы матовую или глянцевую поверхность с нейтральными и мягкими оттенками, ваш маникюр произведет фурор.

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