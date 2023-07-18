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Беспроигрышный вариант: какие модели платьев никогда не выйдут из моды (фото)

Автор
Светлана Шкурупий Светлана Шкурупий
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Какие платья всегда будет в тренде
Какие платья всегда будет в тренде. Фото Freepik

Жарким летом без платья точно не обойтись

Одной из самых любимых летних вещей в гардеробе каждой девушки является платье, ведь с ним любой образ получается стильным, женственным и эффектным. И есть модели, которые точно должны быть у каждой модницы, потому что они настолько практичны и универсальны, что никогда не потеряют свою актуальность.

Эксперты в материале "24 канала" рассказали, какие платья точно привлекут внимание и будут находиться в трендах еще много сезонов, потому что попали в список "вечных".

Какие платья всегда будет в моде

Минималистическое черное платье

Такое платье выглядит довольно просто, но образ с ним всегда будет стильным. Оно может быть разной длины, но в этом сезоне лучше отдать предпочтение модели макси. Носить минималистическое черное платье можно как с кроссовками, кедами, так и босоножками на каблуке. А дополнить образ можно красивыми украшениями и аксессуаром.

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Трикотажное платье

Модель, которая будет актуальна как в летний, так и зимний сезон. В холодную погоду можно выбирать длинные платья с рукавом, а в жару — короткие с небольшим разрезом. В любом с лучае, вам будет комфортно. Его также можно сочетать как с босоножками, так и кроссовками.

трикотажное платье
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трикотажное платье
стильный образ с трикотажным платьем

Платье-комбинация

С помощью этой модели можно подчеркнуть свою женственность, элегантность и сексуальность. Платье-комбинация из шелковых или атласных тканей будет отлично подчеркивать все прелести фигуры и сделает образ более эффектным. Есть разные модели таких платье, поэтому они отлично будут смотреться с балетками, босоножками или туфлями на каблуке.

платье-комбинация
платья, которые всегда будут в моде
платье-комбинация
с чем носить платье-комбинацию

"Телеграф" писал ранее, какие платья помогут скрыть "лишнее" в талии. Модницам назвали несколько фасонов.

Теги:
#Мода #Лето #Платье