Беспроигрышный вариант: какие модели платьев никогда не выйдут из моды (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Жарким летом без платья точно не обойтись
Одной из самых любимых летних вещей в гардеробе каждой девушки является платье, ведь с ним любой образ получается стильным, женственным и эффектным. И есть модели, которые точно должны быть у каждой модницы, потому что они настолько практичны и универсальны, что никогда не потеряют свою актуальность.
Эксперты в материале "24 канала" рассказали, какие платья точно привлекут внимание и будут находиться в трендах еще много сезонов, потому что попали в список "вечных".
Какие платья всегда будет в моде
Минималистическое черное платье
Такое платье выглядит довольно просто, но образ с ним всегда будет стильным. Оно может быть разной длины, но в этом сезоне лучше отдать предпочтение модели макси. Носить минималистическое черное платье можно как с кроссовками, кедами, так и босоножками на каблуке. А дополнить образ можно красивыми украшениями и аксессуаром.
Трикотажное платье
Модель, которая будет актуальна как в летний, так и зимний сезон. В холодную погоду можно выбирать длинные платья с рукавом, а в жару — короткие с небольшим разрезом. В любом с лучае, вам будет комфортно. Его также можно сочетать как с босоножками, так и кроссовками.
Платье-комбинация
С помощью этой модели можно подчеркнуть свою женственность, элегантность и сексуальность. Платье-комбинация из шелковых или атласных тканей будет отлично подчеркивать все прелести фигуры и сделает образ более эффектным. Есть разные модели таких платье, поэтому они отлично будут смотреться с балетками, босоножками или туфлями на каблуке.
"Телеграф" писал ранее, какие платья помогут скрыть "лишнее" в талии. Модницам назвали несколько фасонов.