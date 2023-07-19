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Без такого головного убора этим летом не обойтись: топ-5 горячих трендов (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Стильная шляпка поднимет настроение Новость обновлена 19 июля 2023, 16:49
Стильная шляпка поднимет настроение. Фото Freepik

Без панамы или кепки летний образ будет незавершенным

Головной убор – обязательный атрибут летнего гардероба, и желательно, чтобы таковых было несколько. Бейсболки и шляпы защищают нас от солнца, а козырьки и платки могут стать акцентом стильного образа.

Какие головные уборы в моде летом-2023? О пяти горячих трендах рассказывает блог о стиле watchingukraine в Instagram.

Так, такие головные уборы, как шляпы, панамки, козырьки, платки и бейсболки, уже давно не только о пляже. Эти атрибуты летнего гардероба служат модным акцентом в образе, который не только поможет вам создать завершенные луки летом, но еще и убережет вашу головку в эту бешеную жару.

Топ-5 трендовых головных уборов лета 2023 года:

  • Платок. Универсальный аксессуар, который можно по-разному завязывать на волосах и дополнять солнцезащитными очками.
  • Панама. Выбирайте хоть блестящий материал для образов в стиле спорт-шик, хоть изделие в технике кроше, которая оказалась на пике тенденций этим летом.
  • Бейсболка. Кофмортный и красивый способ защитить голову от солнечных лучей. Актуальны как более спортивные варианты, так и нетрадиционные.
  • Козырек. Такой головной убор станет изюминкой вашего аутфита на пляже или прогулке по городу.
  • Шляпа. Выбор фасонов, цветов и текстур приятно впечатлит, главное, чтобы этот головной убор удачно "сел".
Бейсболки
Бейсболки на любой вкус
Платки
Платок можно необычно завязать
Панамы
Яркие панамы
Шляпы
Эффектные шляпы
Козырьки
Трендовые козырьки

Ранее "Телеграф" рассказывал, что важной частью летнего образа являются аксессуары. В этом сезоне разнообразие трендовых украшений радует глаз. В моду вернулись цветки-чокеры, которые уже полюбились модницам.

Теги:
#Головной убор #Стиль #Тренды