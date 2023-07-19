Без такого головного убора этим летом не обойтись: топ-5 горячих трендов (фото)

Без панамы или кепки летний образ будет незавершенным

Головной убор – обязательный атрибут летнего гардероба, и желательно, чтобы таковых было несколько. Бейсболки и шляпы защищают нас от солнца, а козырьки и платки могут стать акцентом стильного образа.

Какие головные уборы в моде летом-2023? О пяти горячих трендах рассказывает блог о стиле watchingukraine в Instagram.

Так, такие головные уборы, как шляпы, панамки, козырьки, платки и бейсболки, уже давно не только о пляже. Эти атрибуты летнего гардероба служат модным акцентом в образе, который не только поможет вам создать завершенные луки летом, но еще и убережет вашу головку в эту бешеную жару.

Топ-5 трендовых головных уборов лета 2023 года:

Платок. Универсальный аксессуар, который можно по-разному завязывать на волосах и дополнять солнцезащитными очками.

Универсальный аксессуар, который можно по-разному завязывать на волосах и дополнять солнцезащитными очками. Панама. Выбирайте хоть блестящий материал для образов в стиле спорт-шик, хоть изделие в технике кроше, которая оказалась на пике тенденций этим летом.

Выбирайте хоть блестящий материал для образов в стиле спорт-шик, хоть изделие в технике кроше, которая оказалась на пике тенденций этим летом. Бейсболка. Кофмортный и красивый способ защитить голову от солнечных лучей. Актуальны как более спортивные варианты, так и нетрадиционные.

Кофмортный и красивый способ защитить голову от солнечных лучей. Актуальны как более спортивные варианты, так и нетрадиционные. Козырек. Такой головной убор станет изюминкой вашего аутфита на пляже или прогулке по городу.

Такой головной убор станет изюминкой вашего аутфита на пляже или прогулке по городу. Шляпа. Выбор фасонов, цветов и текстур приятно впечатлит, главное, чтобы этот головной убор удачно "сел".

Бейсболки на любой вкус

Платок можно необычно завязать

Яркие панамы

Эффектные шляпы

Трендовые козырьки

Ранее "Телеграф" рассказывал, что важной частью летнего образа являются аксессуары. В этом сезоне разнообразие трендовых украшений радует глаз. В моду вернулись цветки-чокеры, которые уже полюбились модницам.