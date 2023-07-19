Без такого головного убора этим летом не обойтись: топ-5 горячих трендов (фото)
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Без панамы или кепки летний образ будет незавершенным
Головной убор – обязательный атрибут летнего гардероба, и желательно, чтобы таковых было несколько. Бейсболки и шляпы защищают нас от солнца, а козырьки и платки могут стать акцентом стильного образа.
Какие головные уборы в моде летом-2023? О пяти горячих трендах рассказывает блог о стиле watchingukraine в Instagram.
Так, такие головные уборы, как шляпы, панамки, козырьки, платки и бейсболки, уже давно не только о пляже. Эти атрибуты летнего гардероба служат модным акцентом в образе, который не только поможет вам создать завершенные луки летом, но еще и убережет вашу головку в эту бешеную жару.
Топ-5 трендовых головных уборов лета 2023 года:
- Платок. Универсальный аксессуар, который можно по-разному завязывать на волосах и дополнять солнцезащитными очками.
- Панама. Выбирайте хоть блестящий материал для образов в стиле спорт-шик, хоть изделие в технике кроше, которая оказалась на пике тенденций этим летом.
- Бейсболка. Кофмортный и красивый способ защитить голову от солнечных лучей. Актуальны как более спортивные варианты, так и нетрадиционные.
- Козырек. Такой головной убор станет изюминкой вашего аутфита на пляже или прогулке по городу.
- Шляпа. Выбор фасонов, цветов и текстур приятно впечатлит, главное, чтобы этот головной убор удачно "сел".
Ранее "Телеграф" рассказывал, что важной частью летнего образа являются аксессуары. В этом сезоне разнообразие трендовых украшений радует глаз. В моду вернулись цветки-чокеры, которые уже полюбились модницам.