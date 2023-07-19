Джинсы в летнем гардеробе: идеи сногсшибательных образов, которые легко повторить (фото)

Настолько удобная вещь, что многие готовы носить джинсы круглый год

Один из самых универсальных элементов гардероба – джинсы, и летняя капсула не является исключением. Удачный фасон поможет составить образ, который и красив, и удобен одновременно.

Как же носить джинсы летом и с какой одеждой их сочетать? Об этом пишет блог стилистки Яны Платоновой в Instagram.

Так, в комфортную погоду джинсы станут идеальным "низом" в вашем аутфите. Эта вещь комбинируется едва ли не со всем гардеробом. Одинаково стильно джинсы подойдут как кроссовкам и кедам, так и к туфлям, босоножкам и даже шлепкам.

С какими вещами сочетать джинсы в летнее время? Список достаточно широк: майки, топы, футболки, рубашки, жилеты (на голое тело или с нижним слоем), корсеты и блузы. А еще вы можете составить многослойный летний образ для вечерних выходов с рубашкой, пиджаком или легким джемпером.

Стилистка поделилась подборкой стильных летних образов с джинсами, которые вдохновят вас на красивые наряды. Большинство из аутфитов собраны из вещей базового гардероба, поэтому эти луки легко повторить.

Летние образы с джинсами

Белые джинсы - маст-хэв сезона

Джинсы и вечно актуальный принт - полоска

Жилет - тренд этого лета

И удобно, и красиво

Стильный минимализм

Элегантные образы

Без лишних акцентов

Образы на разную погоду

В таком хоть в офис, хоть на прогулку

Если в джинсах в жару вам ходить не хочется, то всегда найдется альтернатива. Ранее "Телеграф" рассказывал, чем можно заменить джинсы в летнем гардеробе.