Джинсы в летнем гардеробе: идеи сногсшибательных образов, которые легко повторить (фото)
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Настолько удобная вещь, что многие готовы носить джинсы круглый год
Один из самых универсальных элементов гардероба – джинсы, и летняя капсула не является исключением. Удачный фасон поможет составить образ, который и красив, и удобен одновременно.
Как же носить джинсы летом и с какой одеждой их сочетать? Об этом пишет блог стилистки Яны Платоновой в Instagram.
Так, в комфортную погоду джинсы станут идеальным "низом" в вашем аутфите. Эта вещь комбинируется едва ли не со всем гардеробом. Одинаково стильно джинсы подойдут как кроссовкам и кедам, так и к туфлям, босоножкам и даже шлепкам.
С какими вещами сочетать джинсы в летнее время? Список достаточно широк: майки, топы, футболки, рубашки, жилеты (на голое тело или с нижним слоем), корсеты и блузы. А еще вы можете составить многослойный летний образ для вечерних выходов с рубашкой, пиджаком или легким джемпером.
Стилистка поделилась подборкой стильных летних образов с джинсами, которые вдохновят вас на красивые наряды. Большинство из аутфитов собраны из вещей базового гардероба, поэтому эти луки легко повторить.
Летние образы с джинсами
Если в джинсах в жару вам ходить не хочется, то всегда найдется альтернатива. Ранее "Телеграф" рассказывал, чем можно заменить джинсы в летнем гардеробе.