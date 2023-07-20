Не оставят никого равнодушными: топ-10 самых популярных цветов маникюра на 2023 год (фото)

Этим летом "в меню" свежесть и элегантность

Если и есть что-то, что поднимает настроение, так это взгляд на наши красивые руки со свежим маникюром. Каждый год появляется все новая палитра цветов лака, которая не оставляет равнодушной ни одну женщину. Давайте вместе разбираться, какие оттенки будут в моде в этом году.

Все эти цвета и оттенки давно всем знакомы, и наверняка уже не раз они красовались на ваших ручках. Маникюр в таких тонах дает прекрасные результаты, и придает вашим рукам красивый и элегантный вид.

Какие цвета лака для ногтей в моде в 2023 году

Коричневый

Во всех своих вариациях он представляет собой теплый и стильный цвет, который украшает ваши пальцы.

Красный

Красный лак для ногтей остается беспроигрышным вариантом! Будь то блестящий, матовый или украшенный жемчугом, или пайетками дизайн, красный маникюр всегда останется высоко оцененной классикой в ​​мире красоты.

Желтый

Просто покройте ногти бледным или ярким желтым цветом, и вы автоматически почувствуете, что находитесь в отпуске на берегу Средиземного моря.

Фиолетовый

Достаточно выбрать красивый пурпурный оттенок, чтобы поддаться очарованию этого сияющего и ослепительного цвета и разрушить монотонность скучных лаков.

Бордо

Находящийся на полпути между красным и фиолетовым, бордовый — это глубокий цвет, напоминающий о королевской власти. Очень элегантный и сдержанный.

Белый

Белый лак для ногтей — это тот штрих красоты, который украшает летний образ и придает ему чистоты и свежести, особенно когда кожа загорела от солнца.

Синий

Синий — это цвет, который вселяет безмятежность, и использовать его в качестве лака для ногтей — отличная идея

Зеленый

Зеленый маникюр напоминает о надежде, обновлении и новых начинаниях. Вы можете рассчитывать на все оттенки этого цвета лака для ногтей, от темно-зеленого до зеленого лайма.

Розовый

Нежно-розовый, цвет фуксии или барби, он представлен в нескольких оттенках, чтобы придать летнему маникюру изюминку.

Черный

Черный лак придает ногтям глубокий и харизматичный вид, который не остается незамеченным.

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