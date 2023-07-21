Бегите от мастера, если предложит вам это: 4 антитренда маникюра (фото)

Эти нейл-арты исчерпали себя

Маникюр давно стал неотъемлемой частью образа, добавляющей "изюминки" и актуальности. Сегодня можно просто покрыть ногти тем же оттенком, который сочетается с аксессуарами. Это позволяет завершить лук и сделать его более гармоничным. Но есть и такие дизайны, от которых следует отказываться, чтобы не прослыть модным аутсайдером.

Мы всегда стараемся ознакомить вас с основными направлениями модного нейл-арта, однако сейчас хотим обратить ваше внимание на неактуальные тренды в мире маникюра, которые также важно учитывать. Всего таких антитрендов четыре.

Трафарет

Сегодня устарела мода на дизайн ногтей, для которого используется трафарет, подобный кружеву или ажурным шторам. Теперь это считается не модным и не эстетичным.

Камни и стразы

Ограничьте использование разнообразных камней и стразов в дизайне для особых тематических событий и фотосессий. Если вы желаете придать своим ногтям немного блеска и праздничности, лучше использовать фольгу, глиттер или небольшие незаметные камушки.

Перепелиное яйцо

Когда данный стиль стал популярным, он был действительно увлекательным и уникальным. Изначально мастера старались воссоздать окрас перепелиных яиц, затем экспериментировали с различными цветами и сочетали его с другими рисунками. Однако с течением времени, этот нейл-арт утратил свою свежесть и стал неактуальным.

Мультяшки

Некоторое время назад нейл-арт в стиле комиксов с яркими мультяшными рисунками и разнообразными надписями был очень популярным. Это выглядело интересно и миленько. Однако сейчас в моде простота, элегантность и универсальность. Даже если вы захотите повторить подобный маникюр, стоит избегать нанесения рисунков на каждом пальце. Вместо этого лучше создавать лаконичные и изысканные дизайны.

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