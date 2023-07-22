Элегантные идеи маникюра в минималистичном стиле, идеально подходящих для лета 2023 (фото)

Нейл-дизайны, которые идеально подходят для любого сезона.

Минимализм — это беспроигрышный вариант: будь то украшение интерьера, последние тенденции моды или маникюр. Доказательством тому являются эти великолепные дизайны ногтей, которыми мы хотим сегодня с вами поделиться. Некоторые из них на вид очень просты, но при этом они дают прекрасные результаты и придают вашим рукам уникальный и элегантный вид.

Отметим, что мода в 2023 году больше склоняется к пастельным тонам, но также и к нюдовым, которые снова зарекомендовали себя как обязательные в этом году. Эффект "красивых натуральных ногтей" можно получить при выборе таких цветов, как телесный, бледно-розовый, белый, серый или даже хаки. Поэтому при выборе цвета ногтей обратите внимание именно на такую палитру.

Маникюр в стиле минимализм: идеи

Элегантные линии

Красочный и классический французский маникюр

Маленькие детали

Двойной френч

Дизайн с точками

Минималистические рисунки

Ранее "Телеграф" рассказывал, как создать актуальный и стильный маникюр в морской тематике. Ракушки, капли воды, оттенки синего и не только – элементы дизайна, которые оказались в топе летних нейл-тенденций.