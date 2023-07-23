Джинсы в летних образах: топ-7 способов создать стильный и удобный лук (фото)
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С джинсами вы создадите аутфиты в разных стилях
Джинсы – незаменимый элемент базового гардероба в любое время года. С этой вещью получится собрать стильные образы и в летний период, главное, научиться правильно комбинировать деним с другой одеждой.
Как носить джинсы летом и с какими вещами сочетать? Об этом пишет блог о моде watchingukraine в Instagram.
Так, джинсы найдутся в гардеробе любой девушки. Мы их любим за удобство, универсальность и комбинаторику. Летом, особенно в прохладные дни, эта вещь очень пригодится. Сочетаются с различными топами и разной обувью, отлично служат для составления многослойного ансамбля.
С какой одеждой можно надевать джинсы летом? Стилистка рекомендует обратить внимание на семь стильных формул, которые помогут вам выглядеть безупречно:
- Джинсы (прямые или багги), расслабленная рубашка, ремень, обувь с острым мысом.
- Белые джинсы (прямые или широкие), заправленный черный топ, черный ремень, обувь на низком ходу.
- Прямые джинсы, жилетка, мягкая сумка, обувь без каблука.
- Прямые или широкие джинсы, майка, структурированная сумка на плече.
- Прямые или широкие джинсы, белая футболка, шлепанцы на низком ходу, структурированная сумка или мягкая сумка с ремешком.
- Тотал деним и обувь на низком ходу.
- Прямые белые джинсы, белая футболка, черный пиджак, обувь без каблука.
Летние образы с джинсами
Не все предпочитают носить джинсы в жару, поэтому стоит изучить альтернативы. Ранее "Телеграф" рассказывал, чем можно заменить джинсы в летнем гардеробе, чтобы составить трендовые аутфиты.