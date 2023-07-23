Джинсы в летних образах: топ-7 способов создать стильный и удобный лук (фото)

С джинсами вы создадите аутфиты в разных стилях

Джинсы – незаменимый элемент базового гардероба в любое время года. С этой вещью получится собрать стильные образы и в летний период, главное, научиться правильно комбинировать деним с другой одеждой.

Как носить джинсы летом и с какими вещами сочетать? Об этом пишет блог о моде watchingukraine в Instagram.

Так, джинсы найдутся в гардеробе любой девушки. Мы их любим за удобство, универсальность и комбинаторику. Летом, особенно в прохладные дни, эта вещь очень пригодится. Сочетаются с различными топами и разной обувью, отлично служат для составления многослойного ансамбля.

С какой одеждой можно надевать джинсы летом? Стилистка рекомендует обратить внимание на семь стильных формул, которые помогут вам выглядеть безупречно:

Джинсы (прямые или багги), расслабленная рубашка, ремень, обувь с острым мысом.

Белые джинсы (прямые или широкие), заправленный черный топ, черный ремень, обувь на низком ходу.

Прямые джинсы, жилетка, мягкая сумка, обувь без каблука.

Прямые или широкие джинсы, майка, структурированная сумка на плече.

Прямые или широкие джинсы, белая футболка, шлепанцы на низком ходу, структурированная сумка или мягкая сумка с ремешком.

Тотал деним и обувь на низком ходу.

Прямые белые джинсы, белая футболка, черный пиджак, обувь без каблука.

Летние образы с джинсами

Джинсы + жилет

Рубашка и джинсы - идеальное сочетание

Белые джинсы - стильный выбор

Лаконичные образы

В прохладную погоду

Образ из базовых вещей

Очень стильно

Не все предпочитают носить джинсы в жару, поэтому стоит изучить альтернативы. Ранее "Телеграф" рассказывал, чем можно заменить джинсы в летнем гардеробе, чтобы составить трендовые аутфиты.