Немного блеска не повредит: 12 стильных идей, чтобы освежить французский маникюр (фото)

Если обычный французский нейл-арт надоел, есть отличный выход

Французский маникюр остается актуальным, какие бы нейл-тенденции не появлялись. Однако если стандартный френч уже не радует, попробуйте внести блестящий акцент, чтобы ваши ногти засияли.

Обратите внимание на 12 стильный идей французского маникюра. Такой дизайн украсит как длинные, так и короткие ногти, пишет Byrdie.

Французский маникюр — классика по одной причине: его простая нейтральная основа с тонким (или толстым) белым кончиком создает минималистичный шикарный образ, подходящий для любого случая. Однако в последнее популярность получили хромированные ногти. Этот тренд маникюра с мерцающим, едва уловимым металлическим оттенком могут освежить ваш взгляд на френч.

Вместе традиционного френча попробуйте сделать акцентные кончики. Не белые, а позолоченные, перламутровые, серебристые, со стразами, блестящим напылением… Мерцания можно добавить и на базу, которой покрываете ногтевую пластину.

Стильные идеи френча

Позолота

Хромированные кончики

В стиле русалки

Немного золота

Трендовый металлик

Изящные стразы

Побольше серебра

Блестящая геометрия

Очень элегантно

Языки пламени

Гламурный блеск

Ранее "Телеграф" делился красивыми нейл-идеями маникюра в минималистическом стиле. А еще мы рассказывали, как со вкусом украсить ногти ромашками, чтобы получить самый трендовый дизайн этого лета.