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Немного блеска не повредит: 12 стильных идей, чтобы освежить французский маникюр (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Френч вечно в моде
Френч вечно в моде. Фото Freepik

Если обычный французский нейл-арт надоел, есть отличный выход

Французский маникюр остается актуальным, какие бы нейл-тенденции не появлялись. Однако если стандартный френч уже не радует, попробуйте внести блестящий акцент, чтобы ваши ногти засияли.

Обратите внимание на 12 стильный идей французского маникюра. Такой дизайн украсит как длинные, так и короткие ногти, пишет Byrdie.

Французский маникюр — классика по одной причине: его простая нейтральная основа с тонким (или толстым) белым кончиком создает минималистичный шикарный образ, подходящий для любого случая. Однако в последнее популярность получили хромированные ногти. Этот тренд маникюра с мерцающим, едва уловимым металлическим оттенком могут освежить ваш взгляд на френч.

Вместе традиционного френча попробуйте сделать акцентные кончики. Не белые, а позолоченные, перламутровые, серебристые, со стразами, блестящим напылением… Мерцания можно добавить и на базу, которой покрываете ногтевую пластину.

Стильные идеи френча

Блестящий французский маникюр
Позолота
Блестящий французский маникюр
Хромированные кончики
Блестящий французский маникюр
В стиле русалки
Блестящий французский маникюр
Немного золота
Блестящий французский маникюр
Трендовый металлик
Блестящий французский маникюр
Изящные стразы
Блестящий французский маникюр
Побольше серебра
Блестящий французский маникюр
Блестящая геометрия
Блестящий французский маникюр
Очень элегантно
Блестящий французский маникюр
Языки пламени
Блестящий французский маникюр
Гламурный блеск

Ранее "Телеграф" делился красивыми нейл-идеями маникюра в минималистическом стиле. А еще мы рассказывали, как со вкусом украсить ногти ромашками, чтобы получить самый трендовый дизайн этого лета.

Теги:
#Маникюр #Французский маникюр