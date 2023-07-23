Не будьте "попугаем": как создать стильный разноцветный образ этим летом (фото)
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Чем больше оттенков вы включаете в наряд, тем грамотнее к этому нужно подходить
Лето дает хорошую возможность экспериментировать с цветовой гаммой образа. Можно сочетать яркие оттенки и создавать яркие аутфиты. Главное, знать о нескольких стилистических хитростях, ведь цвет даже может стройнить фигуру.
Как подобрать оттенки в образе со вкусом? Больше об этом пишет блог о стиле pumpyourstyle.studio в Instagram.
Как сочетать цвета в образе
Стилисты предлагают следовать одной из цветовых схем, чтобы ваш лук действительно был органичным и стильным:
- Аналоговая. Сочетает цвета – соседи на цветовом кругу.
- Комплементарная. Объединяет противоположные цвета, важно сочетать их в разных пропорциях.
- Триада. Комбинирует три цвета, которые формируют на цветовом круге равносторонний или равнобедренный треугольник.
- Тетрада. В таком случае цвета схемы образуют на цветном круге условный квадрат или прямоугольник. Чтобы сохранить пропорции и не перегрузить образ, два из четырех цветов – дополнительные.
Кроме того, стоит обратить внимание на нюансы совмещения разных принтов в одном наряде. Здесь тоже стилисты рассказывают о правилах, которые гарантируют вам роскошный вид этим летом. Так, безопаснее всего комбинировать принты, в которых совпадает максимальное количество из следующих характеристик:
- Группа (геометрические, ботанические, анималистические, абстрактные).
- Цветовая гамма.
- Частота (повторение элементов принта).
- Размерность (размер принта).
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