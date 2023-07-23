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Не будьте "попугаем": как создать стильный разноцветный образ этим летом (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
Летний образ может быть ярким Новость обновлена 23 июля 2023, 17:37
Летний образ может быть ярким. Фото Freepik

Чем больше оттенков вы включаете в наряд, тем грамотнее к этому нужно подходить

Лето дает хорошую возможность экспериментировать с цветовой гаммой образа. Можно сочетать яркие оттенки и создавать яркие аутфиты. Главное, знать о нескольких стилистических хитростях, ведь цвет даже может стройнить фигуру.

Как подобрать оттенки в образе со вкусом? Больше об этом пишет блог о стиле pumpyourstyle.studio в Instagram.

Как сочетать цвета в образе

Стилисты предлагают следовать одной из цветовых схем, чтобы ваш лук действительно был органичным и стильным:

  • Аналоговая. Сочетает цвета – соседи на цветовом кругу.
  • Комплементарная. Объединяет противоположные цвета, важно сочетать их в разных пропорциях.
  • Триада. Комбинирует три цвета, которые формируют на цветовом круге равносторонний или равнобедренный треугольник.
  • Тетрада. В таком случае цвета схемы образуют на цветном круге условный квадрат или прямоугольник. Чтобы сохранить пропорции и не перегрузить образ, два из четырех цветов – дополнительные.

Кроме того, стоит обратить внимание на нюансы совмещения разных принтов в одном наряде. Здесь тоже стилисты рассказывают о правилах, которые гарантируют вам роскошный вид этим летом. Так, безопаснее всего комбинировать принты, в которых совпадает максимальное количество из следующих характеристик:

  • Группа (геометрические, ботанические, анималистические, абстрактные).
  • Цветовая гамма.
  • Частота (повторение элементов принта).
  • Размерность (размер принта).

Стильные летние образы

Яркий летний образ
Все цветовые акценты на своих местах
Яркий летний образ
Сумка и принт-полоска сочетаются идеально
Яркий летний образ
Полосатая история
Яркий летний образ
Яркий летний образ
Яркий летний образ
Стильная цветовая гамма
Яркий летний образ
Полоска - акцент образа
Яркий летний образ
Изящный микс оттенков
Яркий летний образ
Смелый контраст цветов
Яркий летний образ
В стиле Барби
Яркий летний образ
Красивые летние тона

Ранее "Телеграф" рассказывал о минимализме в одежде. Создать образ в таком стиле легко и просто этим летом.

Теги:
#Стиль #Цвета