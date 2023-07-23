Не будьте "попугаем": как создать стильный разноцветный образ этим летом (фото)

Чем больше оттенков вы включаете в наряд, тем грамотнее к этому нужно подходить

Лето дает хорошую возможность экспериментировать с цветовой гаммой образа. Можно сочетать яркие оттенки и создавать яркие аутфиты. Главное, знать о нескольких стилистических хитростях, ведь цвет даже может стройнить фигуру.

Как подобрать оттенки в образе со вкусом? Больше об этом пишет блог о стиле pumpyourstyle.studio в Instagram.

Как сочетать цвета в образе

Стилисты предлагают следовать одной из цветовых схем, чтобы ваш лук действительно был органичным и стильным:

Аналоговая. Сочетает цвета – соседи на цветовом кругу.

Сочетает цвета – соседи на цветовом кругу. Комплементарная. Объединяет противоположные цвета, важно сочетать их в разных пропорциях.

Объединяет противоположные цвета, важно сочетать их в разных пропорциях. Триада. Комбинирует три цвета, которые формируют на цветовом круге равносторонний или равнобедренный треугольник.

Комбинирует три цвета, которые формируют на цветовом круге равносторонний или равнобедренный треугольник. Тетрада. В таком случае цвета схемы образуют на цветном круге условный квадрат или прямоугольник. Чтобы сохранить пропорции и не перегрузить образ, два из четырех цветов – дополнительные.

Кроме того, стоит обратить внимание на нюансы совмещения разных принтов в одном наряде. Здесь тоже стилисты рассказывают о правилах, которые гарантируют вам роскошный вид этим летом. Так, безопаснее всего комбинировать принты, в которых совпадает максимальное количество из следующих характеристик:

Группа (геометрические, ботанические, анималистические, абстрактные).

Цветовая гамма.

Частота (повторение элементов принта).

Размерность (размер принта).

Стильные летние образы

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Сумка и принт-полоска сочетаются идеально

Полосатая история

Яркий летний образ

Стильная цветовая гамма

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