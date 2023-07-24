Не только ягодки и цветочки: топ-3 самых трендовых дизайнов маникюра на лето 2023 (фото)

Подборка лучших идей для модного маникюра

Летний период очень любит пастельные тона, цветочные и ягодные принты, и не только в маникюре! Это актуальный тренд сезона, который никого не оставляет равнодушным, однако есть и не менее шикарные тренды дизайна ногтей. О которых мы и хотим рассказать сегодня.

Лето продолжается, а это значит, что стильные идеи маникюра на жаркую пору модницам еще нужны. Вашему вниманию — топ-3 трендовых дизайна ноготков, которые будут приковывать взгляды к вашим рукам.

Маникюр лето 2023: топ-3 трендовых дизайна

Деликатный хром

Хромированный маникюр необязательно должен слепить глаза. В прошлом году Хейли Бибер задала тренд на нежные ногти, будто покрытые глазурью, и эта тенденция продолжает жить.

Волны

Один из самых популярных трендов, который позволяет проявить фантазию. Стилисты предлагают делать роспись тонкими линиями поверх френча или пастельных дизайнов.

Чистый маникюр

Главная задача — просто создать иллюзию нетронутых ногтей. В этом тебе помогут деликатная обработка кутикулы, аккуратная форма и полупрозрачные покрытия.

Ранее "Телеграф" делился красивыми нейл-идеями маникюра в минималистическом стиле. А еще мы рассказывали, как со вкусом украсить ногти ромашками, чтобы получить самый трендовый дизайн этого лета.