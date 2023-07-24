Лучше не брать в свой гардероб эти вещи: 5 главных антитренда лета (фото)

В этом сезоне более светлые тона джинсов преобладают над темными

Тенденции моды быстро меняются. Если определенные предметы гардероба становятся популярными весной, то летом они, скорее всего, уже не будут так же востребованы. Некоторые вещи давно вышли из моды и могут испортить даже проверенный годами стиль.

Журнал Insider опубликовал список основных модных антитрендов летнего сезона. В него входят яркие неоновые оттенки, темные джинсы, черные очки и другие тренды, которые могут негативно повлиять на целый образ.

Темные джинсы

Лучше выбирать белые или светлые джинсы со свободными силуэтами, имеющими прямой или широкий крой. Следует избегать черных или темно-синих моделей, так как они могут придавать вам вид постарше.

Серебро вместо золота

Перестаньте носить золотые украшения, а лучше выбирайте серебряные. В этот сезон особенно популярны серебряные серьги-кольца, которые идеально дополнят любой летний наряд.

Неоновые цвета

В настоящее время они ушли в прошлое и стали неактуальными. Современные тенденции моды на лето 2023 предполагают акцентирование на элегантность, простоту и роскошь. Вібирайте насыщенные цвета, однако не включайте в свои образы неоновые оттенки.

Обтягивающие джинсы

В летний сезон абсолютно не в тренде тесные джинсы, которые обтягивают тело. Более того, их носить даже неприятно в жаркую погоду. Вібирайте свободные, удобные джинсы.

Черные очки

Вместо них выбирайте яркие цветные модели. Они и омолодят, и прибавят стиль.

Ранее мы писали, какая обувь больше не в моде летом 2023 года. Названы пять антитрендов.