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Лучшее, что можно сделать: топ-5 самых стильных вариантов маникюра на любой вкус (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Модный маникюр 2023 - тренды и фото Новость обновлена 25 июля 2023, 12:02
Модный маникюр 2023 - тренды и фото. Фото pexels.com

Аккуратные руки — это деталь, которая бросается в глаза!

Если вы следите за последними тенденциями маникюра, то знайте, что в этом году в тренде классический нейл-арт, типа френча. Однако и его можно более трендово стилизовать, выбрав стильные оттенки и дизайны. О которых мы и хотим рассказать далее.

Нет ничего лучше, чем свежие, легкие и яркие тона для сопровождения солнечных летних дней на ваших ноготках. Если же вы предпочитаете более сдержанные дизайны — то и для вас найдется несколько стильных вариантов. Что же в тренде летом 2023 года:

Модный маникюр 2023: тренды

  • Французский маникюр

Французский маникюр тоже может быть разным. Полоски на кончиках ногтей могут быть едва заметными, широкими или располагаться под любым углом. Также его можно сделать цветным.

классический френч с половинкой
классический френч яркий
классический френч цветной
классический френч квадрат
классический френч острый
  • Лак с блестками

Пайетки всех размеров и цветов — один из самых популярных дизайнов в мире.

маникюр с блесками фиолетовый
маникюр с блесками темный
маникюр с блесками светоотражающими
маникюр с блесками френч
маникюр с блесками
  • Маникюр в оттенках зеленого

От бледно-оливкового до яркого цвета: зеленый в этом году как никогда актуален! Попробуйте матовый оттенок или сочетайте его с различными дизайнами.

светло зеленый маникюр
зеленый френч
ярко зеленый маникюр
зеленый маникюр
зеленый матовый маникюр
  • Лак со стразами

Маникюр с легким блеском и мелкими стразами очарует ваш образ!

маникюр со стразами френч
маникюр со стразами красный
маникюр со стразами темный
маникюр со стразами нюд
  • Розовый лак

Смело выбирайте все оттенки розового! Яркий цвет привлечет внимание!

ярко розовый маникюр
розовое омбре
нежный розовый маникюр
розовый маникюр переелиное яйцо

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой маникюр сделает вас королевой пляжного сезона. Морские оттенки, ракушки, песочные тона и не только вырвались в тренды этим летом. Если же вы любите сдержанный нейл-арт, то обратите внимание на красивые идеи нюдового маникюра, который всегда в моде.

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