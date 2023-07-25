Лучшее, что можно сделать: топ-5 самых стильных вариантов маникюра на любой вкус (фото)
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Аккуратные руки — это деталь, которая бросается в глаза!
Если вы следите за последними тенденциями маникюра, то знайте, что в этом году в тренде классический нейл-арт, типа френча. Однако и его можно более трендово стилизовать, выбрав стильные оттенки и дизайны. О которых мы и хотим рассказать далее.
Нет ничего лучше, чем свежие, легкие и яркие тона для сопровождения солнечных летних дней на ваших ноготках. Если же вы предпочитаете более сдержанные дизайны — то и для вас найдется несколько стильных вариантов. Что же в тренде летом 2023 года:
Модный маникюр 2023: тренды
- Французский маникюр
Французский маникюр тоже может быть разным. Полоски на кончиках ногтей могут быть едва заметными, широкими или располагаться под любым углом. Также его можно сделать цветным.
- Лак с блестками
Пайетки всех размеров и цветов — один из самых популярных дизайнов в мире.
- Маникюр в оттенках зеленого
От бледно-оливкового до яркого цвета: зеленый в этом году как никогда актуален! Попробуйте матовый оттенок или сочетайте его с различными дизайнами.
- Лак со стразами
Маникюр с легким блеском и мелкими стразами очарует ваш образ!
- Розовый лак
Смело выбирайте все оттенки розового! Яркий цвет привлечет внимание!
Ранее "Телеграф" рассказывал, какой маникюр сделает вас королевой пляжного сезона. Морские оттенки, ракушки, песочные тона и не только вырвались в тренды этим летом. Если же вы любите сдержанный нейл-арт, то обратите внимание на красивые идеи нюдового маникюра, который всегда в моде.