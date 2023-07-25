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Лучший выбор в жару: три "воздушных" платья, без которых не обойтись этим летом (фото)

Автор
Светлана Шкурупий Светлана Шкурупий
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Какие платья спасут от жары
Какие платья спасут от жары. Фото https://onlady.com

Такие платья также идеально подчеркивают фигуру

Этим летом никак не обойтись без платьев, потому что с их помощью можно создать большое количество красивых и стильных образов, а также они придают женственности и элегантности. Но есть определенные фасоны платьев, которые лучше всего подойдут в жаркую погоду, потому что приятны к телу и хорошо пропускают воздух.

Эксперты в материале Hello Magazine рассказали о самых актуальных моделях, которые станут настоящим спасением в летний сезон, а также подчеркнут вашу фигуру и стиль.

Какие платья спасут от жары

Длинный сарафан

С помощью широкого сарафана на тонких бретельках можно создать нежный и женственный look. В этом году такие модели особенно популярны, потому что маскируют "лишнее", зато открывают плечи и шею.

Длинный сарафан
Какие модели платьев подойдут для жаркой погоды

Платье-халат

Эксперты советуют выбирать варианты платьев на запах, потому что они очень удобные, практичные и хорошо подчеркивают талию. Отдайте предпочтение изделиям из тонкой ткани, чтобы она была приятная на ощупь и обеспечивала телу свободный доступ к воздуху.

Платье-халат
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Платье-рубашка

Выбирайте платье-рубашку из льна, потому что такой материал отлично подходит для жаркой погоды. Можно выбирать как укороченный, так и длинный фасон с интересными деталями и элементами.

Платье-рубашка
Платья, без которых не обойтись этим летом

"Телеграф" писал ранее, как правильно сочетать летние платья с кедами. Эксперты подсказали несколько стильных вариантов.

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