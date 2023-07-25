Срочно в гардероб: какие модели брюк идеально подходят для лета (фото)
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Для создания интересных образов нужны разные фасоны брюк
Если вы устали от джинсов, тогда эксперты предлагают множество интересных альтернатив, с помощью которых можно создать красивые и стильные аутфиты. Есть брюки, которые точно должны быть в летнем гардеробе каждой модницы.
Эксперты в материале "24 канала" рассказали, какие фасоны брюк помогут сделать ваш образ более стильным, легким и молодежным. Присмотреться лучше к более спокойным и мягким оттенкам.
Какие брюки сейчас в тренде
Льняные штаны
Летом такие брюки пользуются большой популярностью, потому что это отличная ткань для жаркой погоды, она приятная к телу и пропускает воздух. Такие штаны можно сочетать с топами, рубашками, футболками, дополняя образ разной обувью.
Палаццо
С их помощью можно сформировать женственный и элегантный наряд. Брюки палаццо визуально вытягивают силуэт, подчеркивая достоинства и скрывая недостатки фигуры. Эксперты рекомендуют сочетать их с босоножками и туфлями на каблуках.
Брюки в полоску
Сейчас набирает популярность тренд на стиль pajamacor. Сначала в моде были полосатые рубашки, потом костюмы, шорты, а теперь настала очередь штанов. Лучше всего они будут смотреться со сланцами или кроссовками.
"Телеграф" писал ранее, какие модели брюк окончательно вышли из моды. Эксперты советуют не надевать их, чтобы не испортить образ.