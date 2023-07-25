Срочно в гардероб: какие модели брюк идеально подходят для лета (фото)

Для создания интересных образов нужны разные фасоны брюк

Если вы устали от джинсов, тогда эксперты предлагают множество интересных альтернатив, с помощью которых можно создать красивые и стильные аутфиты. Есть брюки, которые точно должны быть в летнем гардеробе каждой модницы.

Эксперты в материале "24 канала" рассказали, какие фасоны брюк помогут сделать ваш образ более стильным, легким и молодежным. Присмотреться лучше к более спокойным и мягким оттенкам.

Какие брюки сейчас в тренде

Льняные штаны

Летом такие брюки пользуются большой популярностью, потому что это отличная ткань для жаркой погоды, она приятная к телу и пропускает воздух. Такие штаны можно сочетать с топами, рубашками, футболками, дополняя образ разной обувью.

Льняные штаны

Палаццо

С их помощью можно сформировать женственный и элегантный наряд. Брюки палаццо визуально вытягивают силуэт, подчеркивая достоинства и скрывая недостатки фигуры. Эксперты рекомендуют сочетать их с босоножками и туфлями на каблуках.

Брюки Палаццо

Брюки в полоску

Сейчас набирает популярность тренд на стиль pajamacor. Сначала в моде были полосатые рубашки, потом костюмы, шорты, а теперь настала очередь штанов. Лучше всего они будут смотреться со сланцами или кроссовками.

Брюки в полоску

"Телеграф" писал ранее, какие модели брюк окончательно вышли из моды. Эксперты советуют не надевать их, чтобы не испортить образ.