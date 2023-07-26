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Забудьте про классику: красочный французский маникюр, который стоит попробовать в 2023 году (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Подборка образов с ярким френчем для ногтей Новость обновлена 26 июля 2023, 14:16
Подборка образов с ярким френчем для ногтей. Фото pexels.com

Такие дизайны оживят ваш образ этим летом!

Французский маникюр с его вневременными нюдовыми цветами является обязательным для ногтей и в последние годы. Но чтобы придать вашему френчу более оригинальный вид, почему бы не добавить к нему немного цвета?

Нейл-арт в пастельных тонах сейчас очень моден, особенно с приходом солнечных дней. Для поклонников классического французского маникюра и тех, кто хочет добавить веселья своему образу, можно заменить белую линию другими цветами. Количество комбинаций для оригинального маникюра — очень большое, как и цветовой палитры.

Вашему вниманию, оригинальный и красочный французский маникюр, который украсит ваши ногти. С такими идеями вы навсегда забудете про классический французский маникюр. Будьте уверенны, ваш маникюр не останется незамеченным!

Красочный французский маникюр 2023: фото

Красочный французский маникюр 2023
оранжевый французский маникюр 2023
светлый французский маникюр 2023
розовый французский маникюр 2023
белый обратный французский маникюр 2023
двойной французский маникюр 2023
разноцветный французский маникюр 2023
неоновый французский маникюр 2023
французский маникюр 2023 с сердечками
черно-белый французский маникюр 2023
пастельный французский маникюр 2023
золотой французский маникюр 2023
синий французский маникюр 2023
французский маникюр 2023 в цвете
французский маникюр 2023
обратный французский маникюр 2023

Ранее "Телеграф" делился красивыми нейл-идеями маникюра в минималистическом стиле. А еще мы рассказывали, как со вкусом украсить ногти ромашками, чтобы получить самый трендовый дизайн этого лета.

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#Мода #Маникюр