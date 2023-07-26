Забудьте про классику: красочный французский маникюр, который стоит попробовать в 2023 году (фото)

Такие дизайны оживят ваш образ этим летом!

Французский маникюр с его вневременными нюдовыми цветами является обязательным для ногтей и в последние годы. Но чтобы придать вашему френчу более оригинальный вид, почему бы не добавить к нему немного цвета?

Нейл-арт в пастельных тонах сейчас очень моден, особенно с приходом солнечных дней. Для поклонников классического французского маникюра и тех, кто хочет добавить веселья своему образу, можно заменить белую линию другими цветами. Количество комбинаций для оригинального маникюра — очень большое, как и цветовой палитры.

Вашему вниманию, оригинальный и красочный французский маникюр, который украсит ваши ногти. С такими идеями вы навсегда забудете про классический французский маникюр. Будьте уверенны, ваш маникюр не останется незамеченным!

Красочный французский маникюр 2023: фото

Ранее "Телеграф" делился красивыми нейл-идеями маникюра в минималистическом стиле. А еще мы рассказывали, как со вкусом украсить ногти ромашками, чтобы получить самый трендовый дизайн этого лета.